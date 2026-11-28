Kiểm chứng dữ liệu lô hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn

Hạ tầng CFN được giới thiệu tại lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng). Tại buổi lễ, lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao chứng nhận cho các thành viên VIFC Đà Nẵng. CFN là một trong những thành viên đầu tiên của Trung tâm.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao chứng nhận cho các thành viên VIFC Đà Nẵng

Nền tảng tập hợp và kiểm chứng dữ liệu lô hàng xuất khẩu, giúp người mua quốc tế có thêm cơ sở đánh giá hàng hóa. Đồng thời, hồ sơ đã kiểm chứng có thể được ngân hàng và các tổ chức tài trợ thương mại sử dụng để thẩm định khoản tài trợ.

CFN cho biết thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, vận chuyển và chứng từ xuất khẩu có thể phân tán ở nhiều bên. Điều này gây khó khăn cho người mua khi đối chiếu thông tin từ xa, trong khi bên cấp vốn phải đánh giá thêm các rủi ro về tranh chấp, gian lận chứng từ hoặc tài trợ trùng.

Để xử lý vấn đề này, CFN kiểm chứng lô hàng qua bốn lớp: chất lượng, vận chuyển, từng chứng từ và toàn bộ hồ sơ chứng từ. Theo thiết kế được doanh nghiệp công bố, mỗi khoản phải thu xuất khẩu có một bản ghi duy nhất trên nền tảng nhằm hạn chế nguy cơ tài trợ trùng trong hệ thống.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Mạng lưới Tài chính Hàng hóa nhấn mạnh: “Lõi của CFN không phải là cho vay, mà là kiểm chứng trọn vẹn một lô hàng”. Theo ông, dữ liệu được kiểm chứng có thể hỗ trợ các bên cấp vốn xem xét tài trợ nhanh hơn, với chi phí thấp hơn cho hàng Việt.

Theo thông cáo, các đối tác tham gia xây dựng hạ tầng gồm Traydstream phụ trách đối chiếu chứng từ thương mại, Newton chứng thực dữ liệu, BIDV quản lý tài khoản thu và HashKey là đối tác tài chính quốc tế.

Tại sự kiện, RTS công bố ngân sách tài trợ thương mại 200 triệu USD dành cho hàng Việt trong năm 2027. Tuy nhiên, đây chưa phải số vốn đã giải ngân; RTS sẽ tự thẩm định và quyết định từng khoản tài trợ. CFN cung cấp dịch vụ công nghệ, không trực tiếp quyết định cấp vốn.

Hạ tầng kiểm chứng hàng xuất khẩu CFN được giới thiệu tại sự kiện ở Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, CFN ghi nhận 6 nhà xuất khẩu Việt Nam đã được xác minh, với kế hoạch xuất khẩu tổng cộng 12,4 triệu USD trong năm 2027; cùng 3 nhà nhập khẩu quốc tế đã được xác minh, cam kết mua hàng trị giá 8 triệu USD. Các con số này phản ánh kế hoạch và cam kết, chưa phải giá trị giao dịch hoàn tất.

Fado Agri và Fresco Group (Ấn Độ) cũng đang hợp tác chuẩn bị giao dịch thanh long đầu tiên qua CFN trên hành lang thương mại Việt Nam - Ấn Độ.