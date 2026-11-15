12/12 chính thức trở thành Ngày Thương mại điện tử quốc gia

Sự kiện này cũng đánh dấu một hoạt động thường niên hướng đến thúc đẩy mua sắm trực tuyến và phát triển thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Thông tin được công bố tại họp báo về chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam - Online Friday 2026.

Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam - Online Friday 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 16/12

Chiều 14/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”. Theo kế hoạch, Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16/12/2026, với nhiều chương trình kích cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP trên các nền tảng số.

Họp báo công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia và Online Friday 2026

Đáng chú ý, không gian trải nghiệm và các hoạt động trực tiếp sẽ được tổ chức trong hai ngày 10 và 11/12 tại Bảo tàng Hà Nội. Chương trình gồm năm khu vực chuyên biệt: gian hàng tiêu chuẩn, sân khấu chính tổ chức hội thảo chuyên đề, khu E-commerce Clinic, khu Livestream và khu trải nghiệm ưu đãi O2O.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp, các nền tảng thương mại điện tử cũng triển khai nhiều chương trình mua sắm trực tuyến. Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, cho biết đơn vị phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung, KOL, nhà bán hàng xây dựng các gói sản phẩm, tham gia không gian triển lãm và tổ chức nhiều phiên livestream cùng chính sách ưu đãi.

Đông đảo nhà sáng tạo nội dung, KOL, nhà bán hàng trên các nền tảng tiktok đã cùng chúng tôi xây dựng những gói sản phẩm, tham gia hàng trăm gian hàng ở không gian triển lãm 12/12 tại Hà Nội, nhằm bảo đảm 12/12 không chỉ là ngày hội người làm trong ngành Thương mại điện tử mà còn là ngày hội của người mua sắm. Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam

Hướng đến thị trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn

Song song với hoạt động kích cầu, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành địa phương triển khai phổ cập năng lực số, nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ quy định về thương mại điện tử, thuế. Qua đó, hướng đến xây dựng thị trường minh bạch, chuẩn hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số.

Đại diện các đơn vị chia sẻ kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

Tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị quản lý sẽ huy động lực lượng KOL, KOC tham gia chương trình, đồng thời phối hợp kiểm soát hàng hóa nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, ông cũng lưu ý các nhà sáng tạo nội dung cần có trách nhiệm khi quảng bá sản phẩm, không giới thiệu những mặt hàng bản thân chưa sử dụng hoặc trải nghiệm.

Ông Nguyễn Lâm Thanh trao chứng nhận cho các đơn vị đồng hành cùng chuỗi sự kiện Online Friday 2026

Việc chính thức chọn ngày 12/12 làm Ngày Thương mại điện tử quốc gia được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động mua sắm trực tuyến, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hàng Việt trên các nền tảng số. Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký tham gia các hoạt động tại cổng thông tin onlinefriday.vn đến hết ngày 30/11/2026.