Triệt xóa các băng nhóm cướp tài sản trên tuyến đường sông

Lợi dụng đêm tối và địa hình sông nước phức tạp, các đối tượng thường tiếp cận những ngôi nhà nằm sát bờ sông để thực hiện hành vi cướp tài sản. Một nạn nhân cho biết đã bị đối tượng dùng dao khống chế, giật dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng phương tiện đường thủy.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm cướp tài sản trên tuyến đường sông

Thượng tá Đinh Đức Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp và cướp tài sản trên tuyến sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Các đối tượng thường sử dụng ghe nhỏ có tốc độ cao để tiếp cận nhà dân ven sông vào ban đêm. Sau khi gây án, chúng nhanh chóng tẩu thoát.

Các đối tượng liên quan đến vụ án cướp, trộm cắp tài sản cùng tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án đấu tranh từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2026. Phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 7 đối tượng liên quan đến 8 vụ cướp và trộm cắp tài sản dọc tuyến sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Nhiều tài sản được thu hồi và trao trả cho người bị hại.

Tăng cường trấn áp tội phạm cướp giật đường phố

Đại úy Trương Huỳnh Tuấn Anh - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng cướp giật đường phố thường mang theo hung khí nguy hiểm và sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi hoặc bắt giữ. Vì vậy, lực lượng chức năng luôn chú trọng bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình truy bắt.

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp, triển khai các chuyên án đấu tranh với tội phạm trên đường bộ và đường thủy

Việc tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm trên cả đường bộ và đường thủy không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, công tác phát hiện, truy bắt và xử lý tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.