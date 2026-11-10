Hà Nội tổ chức thi công đào rãnh cáp điện ngầm trên đường Nguyễn Trãi từ ngày 12/11

Đường Nguyễn Trãi, đoạn qua khu vực nút giao với đường Vành đai 2,5, sẽ được tổ chức rào chắn di động vào ban đêm để phục vụ thi công đào rãnh cáp điện ngầm từ ngày 12/11 đến hết ngày 31/12/2026

Theo phương án được chấp thuận, việc rào chắn phục vụ thi công được triển khai trên cả hai chiều đường Nguyễn Trãi, gồm hướng đi Hà Đông và hướng đi trung tâm Hà Nội, tại khu vực nút giao với đường Vành đai 2,5.

Nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và các phương tiện, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công chỉ tổ chức rào chắn di động, triển khai công việc trong khung giờ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Tại mỗi chiều đường, phạm vi rào chắn có kích thước 40mx3,75m. Công tác thi công được thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, chia thành 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn rộng 3,75m. Sau khi hoàn thành từng phân đoạn, đơn vị thi công phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường bảo đảm êm thuận trước 5 giờ hằng ngày mới được triển khai phân đoạn tiếp theo.

Đồng thời, toàn bộ phương tiện, máy móc và thiết bị phục vụ thi công phải được thu dọn, tập kết gọn gàng trong phạm vi công trường đường Vành đai 2,5 trước 5 giờ sáng, bảo đảm mặt đường Nguyễn Trãi thông thoáng, an toàn cho các phương tiện lưu thông vào ban ngày.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy chuẩn TCVN 14661:2026 về thi công trên đường bộ đang khai thác.

Tại khu vực công trường, nhà thầu phải bố trí đầy đủ hàng rào chắn, dây phản quang, đèn cảnh báo và hệ thống biển báo hiệu giao thông với 3 lớp cảnh báo trước vị trí thi công. Trong đó, biển báo I.441 được đặt lần lượt tại các vị trí cách khu vực rào chắn 200m, 100m và 50m; đồng thời bố trí biển hạn chế tốc độ tối đa, chóp nón và đèn cảnh báo vào ban đêm.

Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông tại chỗ và từ xa; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để tổ chức điều tiết phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cùng với đó, các đơn vị phải phối hợp VOV Giao thông và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thông tin rộng rãi về phương án tổ chức giao thông trước khi triển khai thi công, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Đáng chú ý, trong các dịp lễ, Tết hoặc thời gian diễn ra các lễ hội trên địa bàn, đơn vị thi công phải thu dọn toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông, bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn, thuận lợi.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Phòng Kiểm tra và Phòng Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án tổ chức giao thông; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc trên tuyến đường Nguyễn Trãi trong thời gian thi công.

Nguồn: Báo Nhân Dân