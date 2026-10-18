Yuan Liying giúp Trung Quốc giành HCV thứ hai tại Giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới

Yuan Liying thống trị nội dung nước rút cá nhân nữ

Yuan Liying tiếp tục mang tin vui cho đội tuyển Trung Quốc khi giành chiến thắng thuyết phục ở nội dung nước rút cá nhân nữ. Tay đua 21 tuổi vượt qua Emma Finucane của Vương quốc Anh trong cả hai lượt đua đầu tiên, qua đó sớm định đoạt chức vô địch mà không cần bước vào lượt đua thứ ba.

Yuan Liying (nón đỏ) thống trị nội dung nước rút cá nhân nữ

Đây là tấm HCV thứ hai của Yuan Liying tại giải năm nay. Trước đó, cô cùng các đồng đội Trung Quốc giành chiến thắng ở nội dung nước rút đồng đội nữ trong ngày thi đấu mở màn hôm thứ Tư.

Đây là tấm HCV thứ hai của Yuan Liying (ở giữa) tại giải năm nay

Trong khi đó, đoàn thể thao Vương quốc Anh cũng có thêm những kết quả nổi bật. Mark Stewart giành HCV nội dung đua tính điểm nam, còn Anna Morris đăng quang nội dung đua tổng hợp nữ. Trước đó, Morris cũng góp công giúp đội tuyển Anh vô địch nội dung rượt đuổi đồng đội nữ hôm thứ Năm.

Đoàn thể thao Vương quốc Anh cũng có thêm những kết quả nổi bật

Hà Lan và Italy cũng giành huy chương vàng

Ở nội dung chạy tính giờ nam, Jeffrey Hoogland mang về chức vô địch thế giới thứ năm trong sự nghiệp cho Hà Lan. Tay đua này cán đích với thành tích 58 giây 713.

Các huy chương giành cho nội dung nam

Đáng chú ý, Jonathan Milan của Italy giành HCV nội dung rượt đuổi cá nhân nam sau màn trình diễn ấn tượng. Trước đó, anh phá kỷ lục thế giới của chính mình ở vòng loại với thời gian 3 phút 58 giây 850.

Các huy chương giành cho nội dung nữ

Những kết quả tại Thượng Hải tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc xe đạp lòng chảo. Trong đó, Trung Quốc tận dụng lợi thế sân nhà để gia tăng thành tích huy chương, còn các tay đua Anh, Hà Lan và Italy cũng khẳng định vị thế ở những nội dung sở trường.

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