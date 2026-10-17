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Thể thao

Hà Lan dẫn đầu giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới tại Thượng Hải chứng kiến ngày thi đấu thành công của Vương quốc Anh với hai huy chương vàng, nhưng Hà Lan vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp.

Hà Lan dẫn đầu giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới - Ảnh 1.
Hà Lan dẫn đầu giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới - Ảnh 2.

Giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới đang diễn ra đầy hấp dẫn tại Thượng Hải (Ảnh: British Cycling)

Giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, tiếp tục ghi nhận những cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Các vận động viên Vương quốc Anh giành hai huy chương vàng trong ngày thi đấu, trong khi Hà Lan duy trì vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Matthew Bostock mở màn thành công cho đoàn Vương quốc Anh khi giành huy chương vàng nội dung Scratch nam. Tiếp đó, đội tuyển rượt đuổi đồng đội nữ của nước này áp đảo Italy trong trận chung kết, qua đó giành thêm một huy chương vàng.

Các nội dung thi đấu sẽ tiếp tục diễn ra đến hết hôm nay (Ảnh: British Cycling)

Ở nội dung rượt đuổi đồng đội nam, Đan Mạch giành huy chương vàng đầu tiên trong buổi tối. Trong khi đó, các tay đua Italy tiếp tục về nhì và nhận huy chương bạc.

Cua-rơ người Bỉ Lotte Kopecky chiến thắng ở nội dung đua loại trực tiếp nữ. Trong khi đó, tay đua Hà Lan Harrie Lavreysen giành huy chương vàng nội dung Keirin nam.

Đây là huy chương vàng thứ ba của đoàn Hà Lan tại giải, giúp đội tuyển này giữ vững vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Các nội dung thi đấu sẽ tiếp tục diễn ra đến hết hôm nay (17/10).

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