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Văn hóa - Giải trí

Jinyoung liên tục tạo phản ứng hóa học với các mỹ nhân màn ảnh Hàn

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Từ Kim Go-eun, Park Bo-young đến Kim You-jung, Jinyoung liên tục ghi dấu ấn với những chuyện tình trên màn ảnh. Vai diễn mới trong "100 ngày nói dối" tiếp tục giúp nam thần tượng khẳng định sức hút ở lĩnh vực diễn xuất.

Jinyoung: Từ chuyện tình hiện đại đến mối duyên giữa thời kỳ lịch sử

Jinyoung là thành viên nhóm nhạc GOT7, đang nhận được sự chú ý khi đảm nhận vai Sato Hideo trong bộ phim truyền hình cuối tuần "100 ngày nói dối". Nhân vật là một người Hàn Quốc tên Kim Tae-woong, sống dưới thân phận người Nhật và làm phiên dịch cho chính quyền thực dân Nhật Bản.

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Jinyoung và Kim You-jung tạo nên mối quan hệ nhiều giằng xé trong bộ phim 100 ngày lừa dối (Ảnh: tvN)

Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, Hideo mang nhiều tổn thương và luôn khao khát nhận được sự công nhận từ cha nuôi Sato Shinichi, do Jin Sun-kyu thủ vai. Tuy nhiên, khi ở bên Lee Ga-gyeong (Kim You-jung), nhân vật dần bộc lộ sự quan tâm qua những cử chỉ nhỏ.

Trong một phân cảnh, Hideo nhận ra vết bầm trên cổ tay Ga-gyeong và âm thầm mang thuốc đến cho cô. Thay vì thể hiện tình cảm bằng những lời nói trực tiếp, Jinyoung lựa chọn ánh mắt, khoảng lặng và hành động tiết chế để khắc họa sự thay đổi trong cảm xúc của nhân vật.

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Những cử chỉ quan tâm cùng ánh mắt giàu cảm xúc góp phần tạo nên sức hút cho cặp đôi Jinyoung - Kim You-jung trên màn ảnh (Ảnh: The Korea Times)

Mối quan hệ giữa hai người tiếp tục có bước tiến trong tập 6, khi Ga-gyeong bật khóc trong vòng tay Hideo sau khi chứng kiến cái chết của Geum Seok-jung, nhân vật do Kam Woo-sung thủ vai.

Tập phim sau đó đã đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc 9,5% trong nhóm hộ gia đình sử dụng nền tảng trả phí, có thời điểm chạm mức 10,4%. Đây là thành tích cao nhất của bộ phim tính đến thời điểm được đưa tin.

Ba bạn diễn, ba màu sắc tình cảm của Jinyoung

Sự ăn ý với Kim You-jung không phải lần đầu giúp Jinyoung thu hút sự chú ý. Trước đó, nam diễn viên từng được yêu thích qua vai Yoo Babi trong Yumi's Cells 2, đóng cùng Kim Go-eun.

Xuất hiện từ mùa đầu tiên năm 2021, Yoo Babi trở thành nhân vật tình cảm quan trọng trong mùa hai phát sóng năm 2022. Với hình ảnh ấm áp, chu đáo và tinh tế, Jinyoung thể hiện hành trình tình yêu từ những rung động ban đầu đến các mâu thuẫn trong một mối quan hệ thực tế.

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Màn kết hợp giữa Jinyoung và Kim Go-eun mang đến câu chuyện tình yêu với nhiều khoảnh khắc gần gũi, đời thường (Ảnh: TVING)

Yumi's Cells 2 cũng ghi nhận thành tích đáng chú ý trên nền tảng trực tuyến Tving. Theo thông tin được công bố, bộ phim đứng đầu trong số các tác phẩm của nền tảng xét theo lượng thuê bao trả phí phát sinh trong tuần đầu phát hành, với con số cao khoảng bốn lần mùa đầu tiên.

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Jinyoung và Park Bo-young kết hợp trong "Một Seoul chưa biết đến", bộ phim xoay quanh tình yêu, những tổn thương và hành trình thấu hiểu bản thân (Ảnh: tvN)

Đến phim Một Seoul chưa biết đến, Jinyoung tiếp tục thử sức với vai thể loại tình cảm khi kết hợp cùng Park Bo-young. Anh vào vai Lee Ho-su, một luật sư có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng che giấu những tổn thương nội tâm. Chuyện tình giữa Ho-su và nhân vật do Park Bo-young thể hiện tập trung vào sự thấu hiểu, sẻ chia và chữa lành.

Bộ phim mở màn với tỷ suất người xem toàn quốc 3,6% và đạt mức cao nhất 8,4% ở tập cuối. Sau khi phim kết thúc, những bức ảnh chụp chung và hình ảnh trong buồng chụp ảnh của hai diễn viên tiếp tục thu hút sự quan tâm. 

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Từ thần tượng K-pop đến diễn viên, Jinyoung từng bước xây dựng vị trí riêng trên màn ảnh (Ảnh: Xportsnews)

Nếu Kim Go-eun mang đến câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc đời thường, Park Bo-young gắn với sắc thái an ủi và chữa lành, thì Kim You-jung lại cùng Jinyoung tạo nên mối quan hệ đầy căng thẳng trong bối cảnh lịch sử. 

Sự khác biệt giữa các vai diễn cho thấy nam diễn viên không chỉ dựa vào hình tượng lãng mạn, mà còn điều chỉnh cách thể hiện theo tâm lý từng nhân vật.

Con đường của Jinyoung - Từ thần tượng K-pop đến diễn viên có dấu ấn riêng

Jinyoung bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Bay cao ước mơ 2 vào năm 2012. Cùng năm, anh ra mắt âm nhạc trong nhóm JJ Project, trước khi trở thành thành viên GOT7 vào năm 2014.

Song song với hoạt động âm nhạc, nam nghệ sĩ từng bước mở rộng sự nghiệp diễn xuất qua các tác phẩm như Thám tử đọc tâm, Thẩm phán ác ma, Yumi's Cells, The WitchMột Seoul chưa biết đến.

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Mỗi lần kết hợp với một bạn diễn nữ, Jinyoung lại mang đến màu sắc tình cảm khác biệt, từ chuyện tình đời thường đến những mối quan hệ nhiều thử thách (Ảnh: The Korea Times)

Trong phim 100 ngày nói dối, thử thách của Jinyoung không chỉ nằm ở việc thể hiện một nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp. Vai diễn còn yêu cầu anh sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn. 

Từ một thần tượng âm nhạc đến gương mặt thường xuyên đảm nhận vai chính trong các bộ phim tình cảm, Jinyoung đang từng bước xây dựng vị trí riêng trên màn ảnh Hàn Quốc. Những màn kết hợp với Kim Go-eun, Park Bo-young và Kim You-jung cũng cho thấy sức hút của anh.

Nguồn tin: The Korea Times

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