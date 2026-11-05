Tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề "Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới". Sự kiện đặt ra bài toán nâng cấp vị thế thực chất của doanh nghiệp Việt trên không gian thị trường quốc tế.

Nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để tăng sức cạnh tranh

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam hiện sở hữu mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) tạo nền tảng vững chắc cho xuất khẩu. Đặc biệt, tính đến tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề "Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới" do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức

Mặc dù đây là minh chứng cho năng lực cạnh tranh tại các thị trường khó tính, nhưng không gian thương mại toàn cầu vẫn đòi hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập giai đoạn mới, thách thức cốt lõi nằm ở việc doanh nghiệp sẽ nắm giữ công đoạn nào mang lại biên độ lợi nhuận cao nhất trong chuỗi giá trị.

Quá trình quốc tế hóa hiện nay được Cục Xúc tiến thương mại định hình chặt chẽ qua ba trụ cột cốt lõi. Đầu tiên, các đơn vị phải chuyển đổi mô hình quản trị, bứt phá từ việc chỉ ưu tiên số lượng sang nâng cấp hàm lượng công nghệ và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, mục tiêu không dừng ở xuất khẩu mà phải tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, chủ động xây dựng cứ điểm sản xuất và nhận diện thương hiệu trực tiếp tại nước ngoài. Đồng thời, toàn bộ chiến lược đưa doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới này sẽ được tích hợp xuyên suốt vào tổng thể các chính sách hỗ trợ phát triển quốc gia.

Quá trình quốc tế hóa hiện nay được Cục Xúc tiến thương mại định hình chặt chẽ qua ba trụ cột cốt lõi

Chuyển đổi năng lực quản trị trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu

Bên cạnh đó, để thực thi chiến lược trên, các cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò hỗ trợ và kết nối. Đáng chú ý, trong bối cảnh tối ưu hóa chi phí vận hành, các doanh nghiệp xuất khẩu đang kiến nghị số hóa mạnh mẽ các hoạt động giao thương.

Để thực thi chiến lược trên, các cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò hỗ trợ và kết nối

Từ góc độ của đơn vị trực tiếp tham gia thị trường, ông Phạm Quang Phi - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ICQ Việt Nam cho rằng việc số hóa các nền tảng giao thương cần được cơ quan quản lý ưu tiên hàng đầu để giảm tải áp lực tài chính.

"Rất mong Cục Xúc tiến thương mại, các Sở Công Thương và các hiệp hội chuyên ngành thường xuyên tổ chức kết nối, lên danh sách để họp B2B hoặc online meeting qua Zoom. Nhờ vậy, doanh nghiệp không nhất thiết phải trực tiếp bay sang nước ngoài mà vẫn mở rộng được cơ hội tiếp cận thị trường", ông Phạm Quang Phi đề xuất.

Trong bối cảnh mới, "Go Global" được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng thị trường. Do đó, việc đồng bộ từ năng lực nội tại đến các nền tảng hỗ trợ giao thương sẽ là bệ phóng giúp hàng hóa xuất khẩu Việt Nam gia tăng vị thế trên toàn cầu một cách bền vững.