Xuất khẩu sang Mỹ: VCCI hỗ trợ doanh nghiệp tìm đối tác

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai nhiều hoạt động hội thảo, tư vấn và kết nối doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin thị trường, cập nhật chính sách thương mại và hỗ trợ tìm kiếm đối tác quốc tế. Các hoạt động này giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ sở xây dựng chiến lược xuất khẩu trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục biến động.

Tại hội thảo “Thị trường Hoa Kỳ 2026: Cơ hội, thách thức và các giải pháp đột phá cho doanh nghiệp Việt Nam” do VCCI tổ chức, đại diện các doanh nghiệp và chuyên gia đã trao đổi về những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời đề xuất giải pháp tận dụng cơ hội tại thị trường Hoa Kỳ.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy, một trong những mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng hàng hóa

Chi phí logistics gia tăng tạo sức ép lên doanh nghiệp xuất khẩu

Một trong những thách thức được doanh nghiệp quan tâm là chi phí vận tải quốc tế. Giá cước tăng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao hàng, khả năng cạnh tranh về giá và hiệu quả thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

Chi phí vận tải biển gia tăng tạo thêm áp lực đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Giám đốc điều hành Smart Link Logistics, cho biết chi phí vận chuyển container từ Việt Nam đến bờ Tây nước Mỹ đã tăng đáng kể. Theo ví dụ được ông đưa ra, mức cước trước đây khoảng 3.000 USD/container, nay đã vượt 7.000 USD/container.

Tuy nhiên, tình trạng gia tăng chi phí vận tải không chỉ xảy ra với Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu từ nhiều quốc gia châu Á sang Hoa Kỳ. Theo ông Thạch, doanh nghiệp vẫn có thể duy trì lợi thế cạnh tranh nếu biết cách đàm phán, thương lượng và khai thác những điểm mạnh trong hoạt động xuất khẩu.

Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm không còn là yếu tố duy nhất quyết định khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật chính sách thương mại, quy định thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu pháp lý tại quốc gia nhập khẩu. Việc nắm rõ những điều kiện này giúp doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí, hạn chế rủi ro và lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp.

Công nhân thực hiện công đoạn đóng gói sản phẩm tại nhà máy, góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất và cung ứng hàng hóa

Bà Hoàng Diệp Trúc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Citizen Pathway, nhận định xu hướng tái cấu trúc nguồn cung toàn cầu đang tạo ra lợi thế đáng kể cho doanh nghiệp Việt Nam. Song song với cơ hội, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những thách thức liên quan đến rủi ro chính sách và thuế quan.

Do đó, để tận dụng sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cần đánh giá kỹ điều kiện tiếp cận thị trường, năng lực đáp ứng đơn hàng và những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại.

VCCI hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu

Trước những thách thức từ thị trường quốc tế, các hoạt động hỗ trợ của VCCI tập trung vào cung cấp thông tin, tư vấn chuyên đề, xúc tiến thương mại và kết nối đối tác. Thông qua hội thảo, tọa đàm, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi trực tiếp với chuyên gia, tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động.

Hội thảo do VCCI tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu

Đặc biệt, thị trường Hoa Kỳ được xem là một trong những thị trường quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thư ký VCCI kiêm Giám đốc Chi nhánh VCCI tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc hiểu và khai thác hiệu quả thị trường Hoa Kỳ là yêu cầu quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ và hàm lượng công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở hoạt động tìm kiếm khách hàng hay mở rộng thị trường tiêu thụ, mà còn hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam.

Về lâu dài, khả năng thích ứng với biến động thương mại, chủ động kiểm soát chi phí và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì thị trường xuất khẩu. Cùng với các hoạt động hỗ trợ từ VCCI, sự chủ động của mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.