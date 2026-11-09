Động đất tại miền Trung Nhật Bản, ít nhất 22 người bị thương

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất có độ lớn 5,7, xảy ra vào lúc 1 giờ 4 phút sáng 8/11 (giờ địa phương), với tâm chấn tại tỉnh Shizuoka, độ sâu khoảng 40 km. Còn Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận cường độ động đất ở mức 5,5.

Sách rơi khắp nơi sau động đất tại một hiệu sách ở Toyota, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, ngày 8/11/2026 (Ảnh: AP)

Tỉnh Aichi lân cận ghi nhận rung lắc mạnh nhất. Một số dư chấn nhỏ cũng xuất hiện sau đó. Động đất cũng ảnh hưởng đến nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hamamatsu, Kyoto, Nara và các tỉnh Gifu, Yamanashi.

Cửa kính bị vỡ tại một cửa hàng xe hơi sau trận động đất mạnh tỉnh Aichi, Nhật Bản, ngày 8/11/2026 (Ảnh: AP)

Hình ảnh trên truyền hình Nhật Bản cho thấy kính cửa hàng vỡ, mảnh kính vương vãi trên đường và sách rơi thành đống tại 1 hiệu sách.

JMA cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trong 1 tuần sau trận động đất, đặc biệt trong 2 đến 3 ngày đầu. Cơ quan này khuyến cáo người dân đề phòng sạt lở đất, đá rơi và các nguy cơ do mưa lớn gây ra. Cơ quan này cũng cho biết chưa ghi nhận thay đổi rõ rệt về hoạt động kiến tạo tại rãnh Nankai, nơi có nguy cơ xảy ra siêu động đất.

Đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát biểu tại buổi họp báo ở Tokyo sau trận động đất ngày 8/11/2026 (Ảnh: AP)

Sau trận động đất, tàu cao tốc Shinkansen tại các khu vực bị ảnh hưởng được vận hành với tốc độ thấp hơn để bảo đảm an toàn.