Xã Đông Thạnh biểu dương cống hiến của các đảng viên lão thành

Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

Trong đợt trao tặng này, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, có 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trong đó có 1 trường hợp được truy tặng.

Xã Đông Thạnh trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng và những cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như sự phát triển của địa phương qua các thời kỳ. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào hay khi đã trở về với cuộc sống đời thường, các đồng chí luôn giữ trọn lời thề son sắt trước cờ Đảng, gương mẫu đi đầu, gắn bó mật thiết với Nhân dân và tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Các thế hệ đảng viên tiếp nối tinh thần cống hiến

Lãnh đạo xã Đông Thạnh mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người chiến sĩ cộng sản kiên trung; luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng mẫu mực để các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ và đoàn viên thanh niên noi theo; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu để xây dựng Đảng bộ xã Đông Thạnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và đoàn viên thanh niên xã nhà luôn trân trọng, noi gương tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quê hương Đông Thạnh ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.



