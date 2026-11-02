Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-dang-uy-chinh-phu-ve-phat-trien-logistics-post1145643.vnp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về phát triển logistics
Sáng 2/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.
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