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Kinh doanh

WinCommerce tung chuỗi ưu đãi lớn dịp sinh nhật 12 năm

MINH KHUÊ
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(HTV) - Nhân dịp kỷ niệm 12 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN thuộc WinCommerce (Tập đoàn Masan) chính thức triển khai chương trình đại khuyến mại "12 năm đồng hành - Triệu quà tri ân" từ ngày 29/10 đến 25/11/2026.

Sự kiện đánh dấu sự khởi đầu cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm với hàng loạt ưu đãi thiết thực và sự nâng cấp mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ.

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Người tiêu dùng chọn lựa hàng hóa trong mùa khuyến mại cao điểm cuối năm tại hệ thống siêu thị WinMart

Suốt thời gian diễn ra chương trình, người tiêu dùng sẽ nhận được hàng loạt khuyến mại sâu như "Mua 1 được 2", tặng kèm sản phẩm và giảm giá trực tiếp áp dụng trên đa dạng ngành hàng từ thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo đến hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình. Điểm nhấn là chương trình "12 Fresh Days" diễn ra vào các ngày cuối tuần (thứ Sáu đến Chủ nhật) trong tháng 11, tập trung giảm giá sâu cho nhóm thực phẩm tươi sống gồm rau củ quả, trái cây, thịt và thủy hải sản. Ngoài ra, chuỗi siêu thị cũng tổ chức các ngày hội sinh nhật, gian hàng dùng thử sản phẩm và hoạt động tương tác gắn kết với khách hàng tại điểm bán.

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WinCommerce tung chuỗi ưu đãi lớn dịp sinh nhật 12 năm - Ảnh 3.

Quầy thực phẩm tươi sống, rau củ quả WinEco và thịt ủ mát MEATDeli thu hút khách hàng nhờ các chương trình ưu đãi sâu cuối tuần

Song song với chuỗi sự kiện sinh nhật, WinMart ra mắt chương trình Hội viên WinX phiên bản mới với thông điệp "Tiết kiệm hơn, sống tốt hơn". Khác với các đợt kích cầu ngắn hạn, WinX hướng đến giá trị tích lũy lâu dài cho khách hàng: Giảm giá trực tiếp đến 20% cho hơn 500 mặt hàng thiết yếu; Giảm/tích điểm 20% ngay từ lần mua đầu tiên đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống chủ lực như rau củ quả WinEco (đạt chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P., Organic) và thịt ủ mát MEATDeli khi mua từ 2 lần/tần trở lên; Tham gia "Lễ hội Mua sắm" 2 lần/tháng với nhiều điểm thưởng và quà tặng độc quyền từ các thương hiệu lớn.

Bước đi này diễn ra trong bối cảnh WinCommerce ghi nhận sự tăng trưởng kỷ lục về cả quy mô lẫn hiệu quả kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã mở mới ròng 894 điểm bán, nâng tổng mạng lưới lên 5.486 siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc, tiến gần mục tiêu mở mới 1.000 - 1.500 cửa hàng cả năm. Kết quả tài chính ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 35.767 tỷ đồng (tăng 25,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 670 tỷ đồng, gấp khoảng 2,8 lần cùng kỳ.

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Khách hàng trải nghiệm phiên bản mới của chương trình hội viên WinX với ưu đãi giảm trực tiếp đến 20% cho các mặt hàng thiết yếu

Để bảo đảm chất lượng hàng hóa cho quy mô ngày càng mở rộng, WinMart tiếp tục đầu tư hệ thống phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mỗi năm, hệ thống giám sát từ 6.000 đến 8.000 mẫu chỉ tiêu vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất cấm, đồng thời hợp tác cùng các đơn vị kiểm định quốc tế như SGS và Eurofins.

Nỗ lực toàn diện này đã giúp cả 3 chuỗi WinMart, WinMart+ và WiN đồng loạt được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Nhằm thử nghiệm các mô hình bán lẻ mới, trong tháng 10/2026, WinCommerce cũng đã đưa vào vận hành thử nghiệm 8 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hướng đến nhóm khách hàng trẻ đô thị có nhu cầu tiêu dùng tức thời.

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