WHO đề xuất phát triển nhân lực chăm sóc sức khỏe trước xu hướng già hóa dân số

Nhân viên chăm sóc có những đóng góp thiết yếu đối với sức khỏe cộng đồng nhưng vai trò lại chưa được xác định rõ trong quy hoạch nhân lực tại nhiều quốc gia.

WHO công bố bộ khuyến nghị chính sách trong 20 lĩnh vực về phát triển, quản lý và hỗ trợ nhân viên chăm sóc, tập trung vào những người trực tiếp chăm sóc tại gia đình, cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc tập trung.

Trong đó, Tổ chức Y tế thế giới đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và tăng cường sự phối hợp giữa nhân viên chăm sóc với đội ngũ y tế.

Lực lượng này bao gồm cả người lao động được trả lương và những người thực hiện công việc chăm sóc không hưởng lương.

WHO đưa ra các khuyến nghị chính sách trong 20 lĩnh vực từ tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đến cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Tiến sĩ Tomas Zapata, Giám đốc Học viện WHO, cho biết, nhân viên chăm sóc có những đóng góp thiết yếu đối với sức khỏe cộng đồng nhưng vai trò lại chưa được xác định rõ trong công tác quy hoạch nhân lực tại nhiều quốc gia.

Theo ông, việc nâng cao chất lượng đào tạo và tạo cơ hội học tập thường xuyên sẽ giúp nhân viên chăm sóc phát triển kỹ năng, có thêm cơ hội nghề nghiệp và phối hợp hiệu quả hơn với đội ngũ y tế.

Phát triển nhân lực chăm sóc sức khỏe trước xu hướng già hóa dân số.

WHO cũng lưu ý phần lớn công việc chăm sóc hiện do phụ nữ đảm nhiệm, vì vậy các chính sách cần quan tâm đến bình đẳng giới, quyền lợi của lao động di cư cũng như sự khác biệt về điều kiện làm việc giữa khu vực công và tư nhân.

Những ưu tiên được WHO đặc biệt nhấn mạnh là nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện điều kiện làm việc, trong đó có tiền lương và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo WHO, tại nhiều quốc gia, hoạt động chăm sóc và dịch vụ y tế vẫn được quản lý riêng biệt, thậm chí thuộc các bộ, ngành hoặc nguồn ngân sách khác nhau. Điều này khiến nhân viên chăm sóc chưa được tính đến đầy đủ trong quy hoạch nhân lực y tế, dù họ giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho người bệnh.

Các khuyến nghị được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thiếu nhân lực y tế, trong khi nhu cầu chăm sóc dài hạn tiếp tục gia tăng do già hóa dân số và sự phổ biến của các bệnh mạn tính.

Nguồn: https://nhandan.vn/who-de-xuat-phat-trien-nhan-luc-cham-soc-suc-khoe-truoc-xu-huong-gia-hoa-dan-so-post1002295.html