Các môn thi đấu ngày 21/11 diễn ra tại nhiều địa điểm

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp các môn thể thao ngày 21/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026

Trong ngày 21/11, các cuộc tranh tài diễn ra ở nhiều môn thể thao với khung giờ đa dạng. Mở đầu lúc 8 giờ, môn Bóng chuyền bãi biển diễn ra tại bãi biển Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, TP. Hồ Chí Minh, với hai khung giờ từ 8 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 16 giờ.

Môn Cầu lông tranh tài từ 8 giờ 30 đến 12 giờ tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Thể thao điện tử diễn ra từ 8 giờ 30 đến 22 giờ tại Hội trường Thắng Lợi, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Các môn Đá cầu trong nhà, Quần vợt và Võ cổ truyền đều bắt đầu từ 8 giờ, lần lượt tại CLB Phú Thọ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP. Hồ Chí Minh; Nhà thi đấu TDTT phường Bình Phú và Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận.

Theo dõi các cuộc tranh tài trên hệ thống HTV

Các nội dung thi đấu ngày 21/11 được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình và nền tảng trực tuyến. Cụ thể, Bóng chuyền bãi biển được truyền hình trên HTV Thể thao; Thể thao điện tử phát trên HTV4; Cầu lông phát trên HTVC Du lịch & Cuộc sống. Khán giả có thể theo dõi các môn này trên YouTube HTV Thể Thao.

Với 6 môn tranh tài tại nhiều địa điểm và khung giờ khác nhau, ngày 21/11 hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.