ATP tăng thu nhập và phúc lợi cho các tay vợt

Theo kế hoạch thuộc chương trình OneVision, từ năm 2028, 100 tay vợt có thu nhập cao nhất dự kiến nhận ít nhất 1,1 triệu USD mỗi người. Mức hỗ trợ của ATP tối thiểu dành cho nhóm 175 tay vợt hàng đầu là 450.000 USD, trong khi con số này ở nhóm 250 tay vợt hàng đầu là 250.000 USD.

ATP dự kiến đầu tư hơn 100 triệu USD từ nguồn ngân sách trung tâm, bao gồm 50 triệu USD cho quỹ thưởng ATP Bonus Pool, 25 triệu USD tiền thưởng dựa trên thứ hạng cuối mùa và 26 triệu USD dành cho quỹ hưu trí của các tay vợt (Ảnh: Reuters)

Riêng quỹ ATP Bonus Pool sẽ tăng hơn gấp đôi, lên 50 triệu USD. Các tay vợt nằm trong top 30 có thể nhận thưởng tại mỗi giải Masters 1000 bắt buộc tham dự. Quy định phải góp mặt tối thiểu 5 giải để đủ điều kiện nhận thưởng cũng được bãi bỏ, giúp vận động viên có thể nhận tiền thưởng ngay từ giải đầu tiên tham gia.

Khi cộng thêm tiền thưởng từ các giải Grand Slam, tổng thu nhập và khoản hỗ trợ dành cho các tay vợt trên toàn hệ thống được dự báo vượt mốc nửa tỷ USD (Ảnh: Reuters)

ATP chưa chốt thay đổi đối với nội dung đôi

Bên cạnh kế hoạch tài chính, ATP vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về những đề xuất thay đổi đối với nội dung đánh đôi. Các phương án này tiếp tục được thảo luận và dự kiến có kết luận vào cuối năm 2026.

Các phương án này tiếp tục được thảo luận và dự kiến có kết luận vào cuối năm 2026 (Ảnh: Reuters)

Trước đó, những đề xuất được đề cập bao gồm thu hẹp số lượng tay vợt tham dự và điều chỉnh một phần tiền thưởng sang nội dung đơn, đặc biệt là vòng loại và các vòng đấu đầu tiên. Những thay đổi này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng vận động viên đánh đôi.

ATP cũng dự kiến công bố lịch thi đấu năm 2028 với các tuần được phân chia riêng theo từng cấp độ giải đấu vào đầu năm tới.

Nguồn tin: Reuters