Tăng sức hút du lịch từ các hoạt động văn hóa

Ngày 24/11 đánh dấu lần đầu tiên người lao động cả nước được nghỉ hưởng nguyên lương nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Tại Vũng Tàu, bên cạnh các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng ven biển, nhiều người dân và du khách lựa chọn tham quan bảo tàng, di tích lịch sử để tìm hiểu những giá trị văn hóa địa phương.

Vũng Tàu ghi nhận lượng khách đông đảo trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam

Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu và di tích Bạch Dinh là hai điểm đến miễn phí vé tham quan trong dịp lễ này. Ngay từ sáng sớm, các địa điểm đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Việc miễn phí vé tham quan tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa địa phương

Chị Cao Thị Mai Phương (phường Sài Gòn) chia sẻ: “Việc miễn phí vé tham quan bảo tàng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam rất ý nghĩa, tạo điều kiện để người dân thành phố tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của nơi mình sinh sống”.

Bà Phan Thị Thúy Lan (phường Vũng Tàu) cũng bày tỏ mong muốn các hoạt động tương tự được tổ chức thường xuyên hơn, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu và tiếp cận những giá trị văn hóa dân tộc.

Bên cạnh hoạt động tham quan bảo tàng, di tích, Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực và chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến phố biển.

Kết nối thể thao và du lịch, tạo đà thu hút khách cuối năm

Vốn khá yên ắng vào những ngày giữa tuần, bãi biển Thùy Vân, phường Tam Thắng trở nên sôi động trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam với sự hiện diện của đông đảo vận động viên, cổ động viên và du khách.

Những trận tranh tài môn cầu mây bãi biển trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra song song với các hoạt động vui chơi, tắm biển, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch địa phương.

Các sự kiện thể thao góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, tăng sức hấp dẫn cho phố biển Vũng Tàu

Chị Vũ Thị Giáng Hương - Vận động viên đội tuyển cầu mây TP. Hồ Chí Minh, đánh giá tích cực về cảnh quan, không gian thi đấu và sự hưởng ứng của khán giả tại bãi biển.

Từng thi đấu tại Vũng Tàu cách đây hai năm, chị Thúy ghi nhận những thay đổi tích cực của phố biển, đồng thời bày tỏ mong muốn có cơ hội trở lại đây tập luyện và thi đấu.

Gần 60.000 lượt khách đến phường Vũng Tàu chỉ trong một ngày nghỉ cho thấy sức hút của việc kết hợp lợi thế du lịch biển với các sự kiện văn hóa, thể thao. Đây cũng là tín hiệu tích cực để địa phương tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo đà thu hút du khách trong dịp cuối năm.