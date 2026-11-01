CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Giáo dục

Vinh danh sinh viên xuất sắc Phú Yên - Đắk Lắk năm 2026: Tiếp sức thế hệ trẻ xa quê

NHƯ QUỲNH, THANH PHONG, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Chiều nay tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Người Phú Yên tổ chức Lễ vinh danh 362 Sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) năm 2026, nhằm lan tỏa truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết đồng hương.

Chiều nay, Hội Người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ vinh danh Sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Chương trình nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện của các bạn sinh viên xa quê trong năm học vừa qua.

Tổng kết năm học 2025 – 2026 đối với sinh viên quê ở Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) đang học tập tại gần 60 trường đại học, học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua của Hội đã căn cứ các tiêu chí xét chọn chặt chẽ để chọn ra 362 sinh viên tiêu biểu nhất.

Vinh danh sinh viên xuất sắc Phú Yên - Đắk Lắk năm 2026: Tiếp sức thế hệ trẻ xa quê - Ảnh 1.

Toàn cảnh Lễ vinh danh Sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh

Tôn vinh các tấm gương xuất sắc và tinh thần vượt khó vươn lên

Trong số các cá nhân được tuyên dương, có 103 sinh viên đạt điểm trung bình cả năm từ 9,0 điểm trở lên. Đặc biệt, có 19 bạn dù gia đình gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó để đạt kết quả học tập xếp loại Xuất sắc. Toàn bộ 103 sinh viên xuất sắc này đã vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen.

Vinh danh sinh viên xuất sắc Phú Yên - Đắk Lắk năm 2026: Tiếp sức thế hệ trẻ xa quê - Ảnh 2.

Các đại biểu, khách mời tham dự chương trình do Hội Người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Bên cạnh đó, chương trình cũng đã biểu dương 259 sinh viên tiêu biểu có điểm trung bình cả năm đạt từ 8,5 đến 8,99 điểm và trao Giấy khen từ Hội Người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh. Trong nhóm này có 38 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên đạt mức điểm Giỏi.

Lan tỏa truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết đồng hương

Lễ tuyên dương không chỉ là dịp ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của các bạn trẻ mà còn góp phần phát huy truyền thống hiếu học, thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hương và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Vinh danh sinh viên xuất sắc Phú Yên - Đắk Lắk năm 2026: Tiếp sức thế hệ trẻ xa quê - Ảnh 3.

Trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi trong năm học 2025–2026

Thông qua hoạt động thiết thực này, Hội Người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục tạo động lực để các thế hệ sinh viên tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương trong tương lai.

Tin liên quan

Hơn 5.400 sinh viên dân tộc thiểu số được trang bị kỹ năng AI

Hơn 5.400 sinh viên dân tộc thiểu số được trang bị kỹ năng AI

Ngày 17/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam khai giảng Chương trình nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho người học dân tộc thiểu số năm 2026.

Không gian đa văn hóa tại Ngày hội sinh viên quốc tế UEF 2026: "Diving into Cultures"

Không gian đa văn hóa tại Ngày hội sinh viên quốc tế UEF 2026: "Diving into Cultures"

(HTV) - Gần 250 sinh viên Việt Nam và quốc tế đến từ hơn 11 quốc gia cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và đối tác giáo dục đã tham dự Ngày hội sinh viên quốc tế UEF 2026 với chủ đề “Diving into Cultures”.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu

Thế giới 16:23 31/10/2026

(HTV) - Trước tình trạng triều cường, nước biển dâng và sạt lở đe dọa đời sống, người dân đảo Pamarawan, Philippines, đang tận dụng tre và vỏ hàu bỏ đi để xây dựng hệ thống rào chắn sóng, góp phần bảo vệ bờ biển và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 19:48 31/10/2026

(HTV) - Sáng 31/10, Bộ công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, đóng chân tại xã Long Sơn. Buổi diễn tập huy động hơn 2.500 người cùng 147 phương tiện các loại.

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Thời sự 16:47 31/10/2026

Ngày 31/10, thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết về việc Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987) - Đối tượng bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh, từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú.

Xem thêm