Vinh danh sinh viên xuất sắc Phú Yên - Đắk Lắk năm 2026: Tiếp sức thế hệ trẻ xa quê

Chiều nay, Hội Người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ vinh danh Sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Chương trình nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện của các bạn sinh viên xa quê trong năm học vừa qua.

Tổng kết năm học 2025 – 2026 đối với sinh viên quê ở Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) đang học tập tại gần 60 trường đại học, học viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua của Hội đã căn cứ các tiêu chí xét chọn chặt chẽ để chọn ra 362 sinh viên tiêu biểu nhất.

Toàn cảnh Lễ vinh danh Sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh

Tôn vinh các tấm gương xuất sắc và tinh thần vượt khó vươn lên

Trong số các cá nhân được tuyên dương, có 103 sinh viên đạt điểm trung bình cả năm từ 9,0 điểm trở lên. Đặc biệt, có 19 bạn dù gia đình gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó để đạt kết quả học tập xếp loại Xuất sắc. Toàn bộ 103 sinh viên xuất sắc này đã vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen.

Các đại biểu, khách mời tham dự chương trình do Hội Người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Bên cạnh đó, chương trình cũng đã biểu dương 259 sinh viên tiêu biểu có điểm trung bình cả năm đạt từ 8,5 đến 8,99 điểm và trao Giấy khen từ Hội Người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh. Trong nhóm này có 38 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên đạt mức điểm Giỏi.

Lan tỏa truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết đồng hương

Lễ tuyên dương không chỉ là dịp ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của các bạn trẻ mà còn góp phần phát huy truyền thống hiếu học, thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hương và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi trong năm học 2025–2026

Thông qua hoạt động thiết thực này, Hội Người Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục tạo động lực để các thế hệ sinh viên tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương trong tương lai.