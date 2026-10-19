Hơn 5.400 sinh viên dân tộc thiểu số được trang bị kỹ năng AI

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sự kiện mở ra bước ngoặt quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách số và mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp cho sinh viên vùng khó khăn.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trường Đại học Đà Lạt và kết nối trực tuyến tới 8 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, bao gồm: Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Sư phạm và các phân hiệu Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên), Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Tây Nguyên, Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Y khoa Vinh.

Chương trình thu hút hơn 5.400 người học tham gia, triển khai trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2025.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của khóa đào tạo là giúp sinh viên không chỉ tiếp cận công nghệ mới mà còn biết sử dụng AI một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm trong học tập cũng như phát triển sự nghiệp tương lai. Bên cạnh việc hướng dẫn công cụ, chương trình đặc biệt chú trọng rèn luyện tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và đạo đức liêm chính học thuật.

Đồng quan điểm, bà Thái Thị Cẩm Chi, Phó Giám đốc Chiến lược và Hợp tác Chính phủ của RMIT Việt Nam, chia sẻ: "Điều chúng tôi mong muốn sau chương trình không phải là sinh viên biết thêm nhiều công cụ AI, mà là các em biết giao đúng việc cho AI, kiểm chứng kết quả và chịu trách nhiệm với quyết định cuối cùng của mình".

Khóa học kéo dài từ ngày 17/10 đến ngày 7/11/2026 với 6 buổi đào tạo thực hành kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nội dung giảng dạy bám sát Khung năng lực số cho người học của Bộ GDĐT và tham chiếu Khung năng lực AI dành cho người học của UNESCO năm 2024.

Đáng chú ý, chương trình thiết kế không yêu cầu kiến thức lập trình trước đó. Sinh viên sẽ được hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao: từ AI tạo sinh, kỹ năng viết câu lệnh (prompt), tìm kiếm thông tin, đến xây dựng trợ lý học tập, sáng tạo sản phẩm số, phân tích dữ liệu và ứng dụng AI để chuẩn bị hồ sơ, luyện tập phỏng vấn xin việc.

Đại diện cho hơn 5.400 người học, sinh viên K’ Diễm (ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Đà Lạt) bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao khi tham gia chương trình. K' Diễm cho biết, các sinh viên đến từ nhiều ngành học khác nhau đều đã sẵn sàng ứng dụng AI vào thực tiễn: sinh viên sư phạm muốn thiết kế bài giảng sinh động cho học sinh vùng cao; sinh viên nông nghiệp, kinh tế, du lịch hướng tới phân tích số liệu và quảng bá sản phẩm, văn hóa quê hương.

"Chúng em hiểu rằng, trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh, người trẻ không thể đứng ngoài, mà phải chủ động học hỏi để không bị tụt lại phía sau", K’ Diễm xúc động chia sẻ. Thay mặt bạn học, K' Diễm cam kết sẽ học tập nghiêm túc, tuân thủ liêm chính học thuật và quyết tâm trở thành những "hạt nhân" lan tỏa kỹ năng số, hỗ trợ cộng đồng tại quê nhà tiếp cận công nghệ.

Sau khóa đào tạo, sinh viên sẽ phát triển các sản phẩm, giải pháp AI thực tế. Những sản phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và biểu dương tại ngày hội tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.

Nguồn: https://baotintuc.vn/hon-5400-sinh-vien-dan-toc-thieu-so-duoc-trang-bi-ky-nang-ai-post1395138.html