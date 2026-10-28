CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

VIFC tại TP. Hồ Chí Minh phấn đấu có giao dịch đầu tiên trong tháng 11

THU HIẾU, HỒ ĐỨC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Chiều 28/10, tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc để Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh có giao dịch đầu tiên trong tháng 11.

VIFC tại TP. Hồ Chí Minh phấn đấu có giao dịch đầu tiên trong tháng 11- Ảnh 1.

Đại diện các ngân hàng, định chế tài chính và doanh nghiệp đóng góp ý kiến tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, đại diện các ngân hàng, định chế tài chính và doanh nghiệp kiến nghị sớm tháo gỡ những khó khăn liên quan đến cấp phép hoạt động, mở tài khoản, chuyển vốn, thanh toán và chính sách thuế nhằm thúc đẩy hợp tác, thu hút dòng vốn quốc tế.

Đáng chú ý, các ngân hàng đề xuất được thực hiện giao dịch trong thời gian chờ cấp phép hoạt động. Trong khi đó, đại diện doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản, phát triển các sản phẩm tài chính mới và giảm chi phí huy động vốn cho các dự án năng lượng, hạ tầng.

VIFC tại TP. Hồ Chí Minh phấn đấu có giao dịch đầu tiên trong tháng 11- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính quốc tế cần chuyển mạnh từ giai đoạn hoàn thiện tổ chức sang hoạt động thực chất, từ thu hút thành viên sang phát triển thị trường.

Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện khung pháp lý, đơn giản hóa thủ tục và trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc.

Đồng thời, Ban điều hành cần ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có khả năng triển khai giao dịch ngay trong tháng 11/2026, bảo đảm đầy đủ yêu cầu cấp phép và xây dựng chính sách phù hợp với từng nhóm sản phẩm, lĩnh vực.


Tin liên quan

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

TRỰC TIẾP: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

(HTV) - Sáng 28/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự, phát biểu chào mừng và định hướng tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Từ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026: Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Việt Nam – Ấn Độ

Từ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026: Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Việt Nam – Ấn Độ

(HTV) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, sáng 26/10 tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác song phương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Sự trở lại bùng nổ của Baifern Pimchanok trong phim "Ngọc nữ báo thù"

Sự trở lại bùng nổ của Baifern Pimchanok trong phim "Ngọc nữ báo thù"

Văn hóa - Giải trí 14:03 28/10/2026

(HTV) - Baifern Pimchanok trở lại màn ảnh với vai diễn kép trong "Ngọc nữ báo thù" (The Hidden Shadow), bộ phim tâm lý, tình cảm xoay quanh bí mật về cái chết của một cô gái và hành trình đòi lại công lý của người chị em sinh đôi. Màn đối đầu giữa những nhân vật nữ có cá tính mạnh là điểm nhấn của tác phẩm.

Bầu cử Quốc hội Israel rơi vào thế bế tắc

Bầu cử Quốc hội Israel rơi vào thế bế tắc

Thế giới 13:27 28/10/2026

(HTV) - Ngày 27/10, cử tri Israel đi bỏ phiếu bầu Quốc hội (Knesset) khóa mới. Kết quả sơ bộ cho thấy cả liên minh của Thủ tướng Netanyahu lẫn phe đối lập đều chưa đạt thế đa số.

Đột phá A.I. và kết nối dữ liệu trong quản lý đô thị TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ 15:16 28/10/2026

(HTV) - Ứng dụng A.I. quản trị siêu đô thị cần thể chế và thực thi làm then chốt, giải quyết giao thông và ngập lụt tại TP. Hồ Chí Minh qua kết nối dữ liệu công - tư.

“Chiến đấu thời Trung cổ” hút hàng trăm người tại Bắc Kinh

Thế giới 22:38 28/10/2026

(HTV) - Chiến đấu thời Trung cổ thu hút hàng trăm người tham gia sự kiện Cúp Sơn Hà tại một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Những người chơi mặc áo giáp, sử dụng kiếm, rìu và vũ khí cán dài để tranh tài, với tổng trọng lượng trang bị có thể lên tới khoảng 30kg.

Xem thêm