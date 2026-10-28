VIFC tại TP. Hồ Chí Minh phấn đấu có giao dịch đầu tiên trong tháng 11

Đại diện các ngân hàng, định chế tài chính và doanh nghiệp đóng góp ý kiến tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, đại diện các ngân hàng, định chế tài chính và doanh nghiệp kiến nghị sớm tháo gỡ những khó khăn liên quan đến cấp phép hoạt động, mở tài khoản, chuyển vốn, thanh toán và chính sách thuế nhằm thúc đẩy hợp tác, thu hút dòng vốn quốc tế.

Đáng chú ý, các ngân hàng đề xuất được thực hiện giao dịch trong thời gian chờ cấp phép hoạt động. Trong khi đó, đại diện doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản, phát triển các sản phẩm tài chính mới và giảm chi phí huy động vốn cho các dự án năng lượng, hạ tầng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính quốc tế cần chuyển mạnh từ giai đoạn hoàn thiện tổ chức sang hoạt động thực chất, từ thu hút thành viên sang phát triển thị trường.

Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện khung pháp lý, đơn giản hóa thủ tục và trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc.

Đồng thời, Ban điều hành cần ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có khả năng triển khai giao dịch ngay trong tháng 11/2026, bảo đảm đầy đủ yêu cầu cấp phép và xây dựng chính sách phù hợp với từng nhóm sản phẩm, lĩnh vực.



