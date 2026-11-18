Ngày 17/11, trong khuôn khổ Singapore FinTech Festival 2026, VIFC-HCMC phối hợp với Silver Lion Enterprise Impact (SLEI) tổ chức hội thảo quảng bá Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tới cộng đồng tài chính quốc tế.

VIFC-HCMC giới thiệu hệ sinh thái tài chính quốc tế

Với thông điệp "VIFC-HCMC: Nhịp đập mới của tài chính châu Á - Thái Bình Dương, hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu, gồm các nhà ngoại giao, đại diện định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và doanh nghiệp công nghệ tài chính.

Hội thảo giới thiệu các cơ hội kết nối dòng vốn quốc tế với nền kinh tế thực Việt Nam, hướng đến thúc đẩy đầu tư và phát triển dài hạn

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Phước Anh - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kết nối tài chính là những trụ cột hợp tác quan trọng.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác tài chính và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore

Đại sứ nhận định: "VIFC-HCMC mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, tài chính xanh, năng lượng xanh và tài sản số. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh".

Tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC giới thiệu định hướng phát triển hệ sinh thái tài chính quốc tế với bốn trụ cột sản phẩm chiến lược, gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế, công nghệ tài chính và thị trường phái sinh hàng hóa.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC giới thiệu định hướng phát triển và những lợi thế của Trung tâm trong thu hút dòng vốn quốc tế

Cùng với đó, Trung tâm hướng đến mở rộng các lĩnh vực tài chính chuyên sâu như tài chính hàng hải, tài chính hàng không và tài chính xanh. Những lợi thế về cơ chế hoạt động linh hoạt, chính sách ưu đãi thuế và quy trình phê duyệt đầu tư nhanh chóng cũng được giới thiệu nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Hội thảo còn tổ chức hai phiên thảo luận chuyên đề về vai trò của các trung tâm tài chính mới nổi và đã phát triển tại Châu Á - Thái Bình Dương, cùng tương lai của hạ tầng vốn trong khu vực. Các diễn giả trao đổi về khả năng hợp tác giữa các trung tâm tài chính, khung pháp lý, xếp hạng tín nhiệm, nguồn vốn tư nhân và hệ sinh thái công nghệ tài chính.

VIFC-HCMC thúc đẩy hợp tác và thu hút đầu tư

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là hoạt động trao thư bày tỏ ý định hợp tác về sáng kiến VIFC-SLEI Voyage giữa PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân và bà Nguyễn Thanh Tuyền - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc SLEI.

Bà Nguyễn Thanh Tuyền - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc SLEI giới thiệu đến cộng đồng nhà đầu tư quốc tế về các cơ chế ưu tiên và quy trình tiếp cận thị trường tại VIFC-HCMC



Trên cơ sở thư ý định, hai bên dự kiến phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối VIFC-HCMC với mạng lưới định chế tài chính tại những thị trường trọng điểm. Hoạt động hướng đến thu hút các ngân hàng, tổ chức quản lý tài sản tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp fintech, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, thanh toán xuyên biên giới và tiềm năng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế, trái phiếu đô thị. Đặc biệt, cơ chế sandbox được quan tâm như một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp fintech nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các giải pháp tài chính trong môi trường có kiểm soát.

Đại diện VIFC-HCMC và SLEI trao thư bày tỏ ý định hợp tác về sáng kiến VIFC-SLEI Voyage, hướng đến mở rộng mạng lưới xúc tiến đầu tư quốc tế

Song song đó, các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội trở thành thành viên VIFC-HCMC để tiếp cận những cơ chế, chính sách ưu đãi, bao gồm ưu đãi thuế và thủ tục hành chính theo cơ chế ưu tiên.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, việc kết nối nguồn vốn quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, năng lượng và chuyển đổi xanh.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh: "VIFC-HCMC không ra đời để cạnh tranh với Singapore hay các trung tâm tài chính đi trước, mà để bổ sung cho họ. Singapore có chiều sâu về vốn và kinh nghiệm quản lý tài sản; TP. Hồ Chí Minh có một nền kinh tế thực tăng trưởng nhanh với nhu cầu vốn rất lớn. Khi hai thế mạnh ấy kết nối, dòng vốn của khu vực sẽ đi xa hơn và hiệu quả hơn".

Phiên thảo luận về tương lai hạ tầng vốn tại châu Á - Thái Bình Dương tập trung vào khung pháp lý, nguồn vốn tư nhân, xếp hạng tín nhiệm và công nghệ tài chính

Thông qua hội thảo, VIFC-HCMC tiếp tục thúc đẩy định hướng phát triển theo hướng bổ trợ, kết nối với các trung tâm tài chính trong khu vực, đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế. Mục tiêu là từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, huy động nguồn lực phục vụ nhu cầu đầu tư và phát triển kinh tế của TP. Hồ Chí Minh cũng như cả nước.