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Kinh tế

VIFC-HCMC tham vấn quy chế cấp phép quỹ đầu tư

HỒNG DIỄM, ĐỨC PHONG, TƯỜNG LAM
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(HTV) - Ngày 22/10, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia, nhà đầu tư về dự thảo quy chế cấp phép và quản lý hoạt động quỹ đầu tư, quản lý tài sản.

Đề xuất cơ chế cấp phép linh hoạt

Dự thảo nhằm cụ thể hóa các quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục cấp phép trong lĩnh vực này. Việc tham vấn cũng hướng đến xây dựng nguyên tắc cấp phép thống nhất tại hai địa điểm của Trung tâm tài chính quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các quy định được xây dựng trên cơ sở pháp luật Việt Nam, có tham khảo thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nhà đầu tư.

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VIFC-HCMC tham vấn quy chế cấp phép quỹ đầu tư - Ảnh 2.

Các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp tham dự hội nghị tham vấn dự thảo quy chế tại VIFC-HCMC

Theo nội dung dự thảo, công ty quản lý tài sản được đề xuất cấp phép theo ba cấp độ: tư vấn và quản lý danh mục; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ, chuyên nghiệp; và quản lý quỹ đầu tư đại chúng. Thời hạn thẩm định hồ sơ dự kiến từ 20 đến 45 ngày làm việc, tùy cấp độ giấy phép. Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất thủ tục cấp phép rút gọn đối với tổ chức quản lý tài sản nước ngoài đã được cấp phép và chịu sự giám sát tại nước sở tại.

Thu hút dòng vốn, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Đánh giá từ góc độ kinh nghiệm quốc tế, ông Richard D. McClellan - Giám đốc điều hành VIFC-HCMC, cho rằng khung quy định có vai trò quan trọng trong việc thu hút nhà đầu tư. Theo ông, các quy định cần tạo niềm tin cho nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời hướng dòng vốn vào các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam như hạ tầng, năng lượng và bất động sản.

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Ông Richard D. McClellan nhấn mạnh vai trò của khung pháp lý trong thu hút dòng vốn quốc tế vào nền kinh tế Việt Nam

Cùng với yêu cầu tạo niềm tin cho nhà đầu tư, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp góp ý cần hoàn thiện khung pháp lý theo hướng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, tạo điều kiện để dòng vốn quốc tế tiếp cận các tài sản mục tiêu hiệu quả và bảo đảm tính bền vững trong sử dụng vốn. Các ý kiến cũng đề cập việc tiếp tục hoàn thiện các yếu tố thương mại nhằm nâng cao sức hấp dẫn của Trung tâm tài chính quốc tế đối với cộng đồng đầu tư quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý phù hợp thực tiễn đầu tư

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nhấn mạnh khung pháp lý phải vừa tiệm cận thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

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VIFC-HCMC tham vấn quy chế cấp phép quỹ đầu tư - Ảnh 5.

Hội nghị ghi nhận ý kiến đa chiều nhằm xây dựng khung pháp lý minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế và phù hợp thực tiễn Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Văn cho rằng quá trình hoàn thiện dự thảo cần có sự phản biện thẳng thắn, đa chiều và mang tính xây dựng từ chuyên gia, nhà đầu tư và các định chế tài chính. Những ý kiến này là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện quy định, hướng đến tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC sẽ phối hợp với Cơ quan điều hành VIFC tại Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành. Đây là bước chuẩn bị cơ sở pháp lý cho hoạt động của các công ty quản lý tài sản, công ty đầu tư và quỹ đầu tư tại Trung tâm tài chính quốc tế.


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