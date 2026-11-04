Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Giải thưởng Văn hóa Sáng tạo - Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 tổ chức buổi gặp gỡ và đối thoại giữa các thành viên Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Giám khảo và Hội đồng Chuyên gia tại TP. Hồ Chí Minh, cùng thảo luận về những hướng đi mới trong phát triển tài sản trí tuệ văn hóa (IP văn hóa) Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi đối thoại là khoảng cách giữa việc tạo ra một sản phẩm văn hóa được công chúng chú ý và phát triển sản phẩm đó thành tài sản trí tuệ có khả năng khai thác lâu dài.

Toạ đàm chia sẻ về IPs văn hóa sức hút công chúng và giá trị kinh tế

Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, đại diện thương hiệu và giới đầu tư cùng trao đổi về những yếu tố giúp một sản phẩm văn hóa phát triển bền vững: từ chất lượng nghệ thuật, bản sắc khác biệt, cộng đồng người yêu thích đến chiến lược thương mại hóa, quản trị quyền sở hữu và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên.

Khách mời và Hội đồng cố vấn, chuyên gia, giám khảo

Qua buổi đối thoại cho thấy tiềm năng phát triển IP văn hóa không chỉ nằm ở việc tạo ra những sản phẩm mới, mà còn ở khả năng xây dựng một mô hình hợp tác để các giá trị sáng tạo được tiếp tục khai thác, phát triển và mang lại lợi ích cho nhiều bên tham gia.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí, IP văn hóa còn mở ra những cơ hội mới cho phát triển thương hiệu địa phương, du lịch và kinh tế trải nghiệm. Các thành viên Hội đồng cùng trao đổi về khả năng kết hợp nghệ thuật, thiết kế, ẩm thực, bán lẻ, công nghệ và hoạt động cộng đồng để gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách và tạo thêm cơ hội kinh tế cho địa phương.

Bà Trần Tuệ Tri - Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Stamford Global Leadership Center

Từ góc nhìn xây dựng thương hiệu và phát triển sức mạnh mềm quốc gia, bà Trần Tuệ Tri - Nhà sáng lập và CEO Stamford Global Leadership Center; đại diện Hội đồng Giám khảo nhận định: "Việt Nam có lịch sử lâu đời và bản sắc văn hóa phong phú, nhưng chúng ta vẫn chưa khai thác hết sức mạnh của những câu chuyện từ chính nguồn lực ấy. Nhìn vào Hàn Quốc, có thể thấy công nghiệp văn hóa không chỉ tạo ra sản phẩm giải trí mà còn thúc đẩy cả hệ sinh thái thương hiệu, thời trang, mỹ phẩm. Trung Quốc cũng đang có những bước tiến đáng chú ý trong thiết kế sản phẩm. Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng này. Điều quan trọng là biết chuyển hóa bản sắc và những câu chuyện văn hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu có sức cạnh tranh, qua đó tạo ra giá trị kinh tế và nâng cao sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế".

Bà Trần Tuệ Tri - Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Stamford Global Leadership Center, đại diện ban giám khảo chia sẻ vai trò của văn hóa sáng tạo trong việc thúc đẩy sức mạnh mềm Việt Nam

Tìm kiếm những mô hình đồng kiến tạo có thể nhân rộng

Không chỉ hướng tới việc nhận diện và vinh danh những dự án tiêu biểu, Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 còn đặt mục tiêu tìm kiếm những phương pháp và mô hình hợp tác có khả năng tạo ra giá trị thực tiễn, từ đó chia sẻ và nhân rộng.

Đó có thể là cách một nghệ nhân kết hợp với nhà thiết kế trẻ để phát triển sản phẩm mới; một nghệ sĩ và thương hiệu cùng đồng sáng tạo thay vì chỉ thực hiện chiến dịch quảng bá; nhà đầu tư tham gia từ sớm để xây dựng mô hình kinh doanh cho IP; hoặc địa phương hợp tác với cộng đồng sáng tạo và doanh nghiệp để phát triển những điểm đến mang bản sắc riêng.

Bà Nguyễn Thanh Giang - đại diện Ban Tổ chức Giải thưởng, CEO Việt Nam Brand Purpose, CEO Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu chia sẻ tiêu chí và mục tiêu của giải thưởng

Theo bà Nguyễn Thanh Giang - Giám đốc Điều hành Mạng lưới Rồng Xanh Fellowship, thành viên Ban Tổ chức: "Điều Việt Nam Rồng Xanh Awards muốn tìm kiếm không chỉ là những dự án đáng được vinh danh, mà còn là những cách làm đáng được học hỏi. Từ mỗi dự án, chúng ta có thể hiểu rõ hơn ai cần làm việc với ai, nguồn lực nào cần được bổ sung và điều gì giúp một ý tưởng đi từ sáng tạo đến thị trường, có giá trị lớn hơn rất nhiều so với một giải thưởng đơn lẻ".

Những hoạt động kết nối và đối thoại của Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026 góp phần lan tỏa cách tiếp cận coi văn hóa không chỉ là di sản cần được gìn giữ, mà còn là nguồn lực cho sáng tạo, đổi mới và phát triển.