CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Văn Miếu - Quốc Tử Giám chuẩn hóa hệ thống chỉ dẫn tham quan mới

HOÀNG HƯƠNG, NGỌC TUẤN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt bộ công cụ hướng dẫn tham quan mới, gồm sơ đồ tổng thể và tờ gấp thông tin bằng ba ngôn ngữ Việt, Pháp, Anh.

Các sản phẩm tích hợp bản đồ tương tác, mã QR và thuyết minh số, góp phần nâng cao trải nghiệm khám phá di tích. Việc chuẩn hóa sơ đồ chỉ dẫn cùng tài liệu số hóa không chỉ hỗ trợ trực tiếp người tham quan mà còn minh chứng cho định hướng hiện đại hóa tư duy quản lý di sản tại Thủ đô.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám chuẩn hóa hệ thống chỉ dẫn tham quan mới - Ảnh 1.

Lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sơ đồ mới và tờ gấp tham quan 3 ngôn ngữ

Bộ sản phẩm hướng dẫn mới gồm sơ đồ tổng thể được bố trí tại cổng chính và tờ gấp thông tin phát hành bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Sơ đồ thể hiện tổng quan không gian di tích, vị trí các công trình kiến trúc và những điểm tham quan trọng yếu, giúp du khách thuận tiện tra cứu và chủ động xây dựng lộ trình phù hợp với thời gian tham quan.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám chuẩn hóa hệ thống chỉ dẫn tham quan mới - Ảnh 2.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám chuẩn hóa hệ thống chỉ dẫn tham quan mới - Ảnh 3.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám chuẩn hóa hệ thống chỉ dẫn tham quan mới - Ảnh 4.

Sơ đồ mới khám phá Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết đơn vị đã phối hợp với Đại sứ quán Pháp và Đại học Kiến trúc Hà Nội thiết kế, xây dựng sơ đồ tham quan chung đặt tại cổng chính. Trong đó, tờ gấp với các hình ảnh kiến trúc được vẽ tay không chỉ là tài liệu giới thiệu di tích mà còn mang giá trị nghệ thuật, có thể trở thành món quà lưu niệm để du khách lưu giữ.

Tích hợp công nghệ số, nâng cao trải nghiệm du khách

Bên cạnh các ấn phẩm in, bộ công cụ hướng dẫn còn kết hợp tư liệu khoa học với bản đồ tương tác, mã QR và hệ thống thuyết minh số. Việc tích hợp các nền tảng này tạo điều kiện để du khách tiếp cận thông tin về di tích thuận tiện hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và giáo dục di sản.

Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng, các sơ đồ, tờ gấp này cùng với công nghệ mới sẽ hỗ trợ tối đa cho du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về di tích quốc gia đặc biệt.
Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Việc đổi mới hệ thống chỉ dẫn và tài liệu tham quan nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám là một trong những nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đồng thời góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong bối cảnh chuyển đổi số.


Tin liên quan

“Vườn ánh sáng” đặc biệt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

“Vườn ánh sáng” đặc biệt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(HTV) - Chương trình “Vườn ánh sáng” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến không gian nghệ thuật độc đáo với hàng trăm đèn lồng thủ công, tôn vinh tri thức, di sản và giá trị văn hóa truyền thống.

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chiều 11/2, tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đã khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026, mở màn chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào xuân.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Văn hóa - Giải trí 15:00 04/11/2026

(HTV) - Thời lượng phim chiếu rạp ngày càng kéo dài. Theo nhà nghiên cứu Stephen Follows, thời lượng trung bình của phim phát hành rộng rãi tăng từ 106 phút lên 114 phút trong giai đoạn 1980–2025, phản ánh sự thay đổi trong cách kể chuyện và trải nghiệm điện ảnh.

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Văn hóa - Giải trí 11:00 04/11/2026

(HTV) - Từ sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội năm 10 tuổi đến các phòng hòa nhạc quốc tế, nghệ sĩ piano Bích Trà ghi dấu ấn với hành trình âm nhạc cổ điển và khát vọng kết nối nghệ sĩ Việt ở nước ngoài với quê hương.

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

Văn hóa - Giải trí 08:13 04/11/2026

(HTV) - Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, Bò Sữa Bay gây chú ý với ý tưởng độc đáo, kết hợp hài hước, tình cảm và hành động. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt xoay quanh một phi vụ đánh cắp công thức sữa bí mật, nơi khát vọng đổi đời va chạm với tình yêu.

Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do

Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do

Văn hóa - Giải trí 09:00 04/11/2026

(HTV) - Được chú ý nhờ màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau Cửu Trọng Tử, phim cổ trang Thượng Công Chúa kết hợp chuyện tình cảm với những xung đột về thân phận, thù riêng và quyền lực chốn triều đình.

Xem thêm