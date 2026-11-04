Văn Miếu - Quốc Tử Giám chuẩn hóa hệ thống chỉ dẫn tham quan mới

Các sản phẩm tích hợp bản đồ tương tác, mã QR và thuyết minh số, góp phần nâng cao trải nghiệm khám phá di tích. Việc chuẩn hóa sơ đồ chỉ dẫn cùng tài liệu số hóa không chỉ hỗ trợ trực tiếp người tham quan mà còn minh chứng cho định hướng hiện đại hóa tư duy quản lý di sản tại Thủ đô.

Lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sơ đồ mới và tờ gấp tham quan 3 ngôn ngữ

Bộ sản phẩm hướng dẫn mới gồm sơ đồ tổng thể được bố trí tại cổng chính và tờ gấp thông tin phát hành bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Sơ đồ thể hiện tổng quan không gian di tích, vị trí các công trình kiến trúc và những điểm tham quan trọng yếu, giúp du khách thuận tiện tra cứu và chủ động xây dựng lộ trình phù hợp với thời gian tham quan.

Sơ đồ mới khám phá Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết đơn vị đã phối hợp với Đại sứ quán Pháp và Đại học Kiến trúc Hà Nội thiết kế, xây dựng sơ đồ tham quan chung đặt tại cổng chính. Trong đó, tờ gấp với các hình ảnh kiến trúc được vẽ tay không chỉ là tài liệu giới thiệu di tích mà còn mang giá trị nghệ thuật, có thể trở thành món quà lưu niệm để du khách lưu giữ.

Tích hợp công nghệ số, nâng cao trải nghiệm du khách

Bên cạnh các ấn phẩm in, bộ công cụ hướng dẫn còn kết hợp tư liệu khoa học với bản đồ tương tác, mã QR và hệ thống thuyết minh số. Việc tích hợp các nền tảng này tạo điều kiện để du khách tiếp cận thông tin về di tích thuận tiện hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và giáo dục di sản.

Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng, các sơ đồ, tờ gấp này cùng với công nghệ mới sẽ hỗ trợ tối đa cho du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về di tích quốc gia đặc biệt. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Việc đổi mới hệ thống chỉ dẫn và tài liệu tham quan nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám là một trong những nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đồng thời góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong bối cảnh chuyển đổi số.



