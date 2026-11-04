Triển lãm Nhịp cầu xanh 2026 giới thiệu 41 tác phẩm mỹ thuật

Tại triển lãm “Nhịp cầu xanh 2026”, sự xuất hiện của hội họa và gốm mỹ thuật đã mang đến những cách tiếp cận đa dạng về thiên nhiên, quê hương và đời sống thông qua góc nhìn sáng tạo của các nghệ sĩ.

Triển lãm Nhịp cầu xanh 2026 giới thiệu 41 tác phẩm của 15 tác giả

Triển lãm “Nhịp cầu xanh 2026” do Câu lạc bộ Họa sĩ nữ Ngân Hà phối hợp với Nhà văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức, đã giới thiệu đến công chúng 41 tác phẩm của 15 tác giả, gồm 34 tác phẩm hội họa và 7 tác phẩm gốm mỹ thuật.

Lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật “Nhịp cầu xanh 2026” tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, quê hương, đất nước, con người và những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống, các tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn và cách thể hiện riêng. Bên cạnh những chất liệu quen thuộc, triển lãm còn cho thấy sự tìm tòi của các nghệ sĩ trong việc thử nghiệm kỹ thuật, khai thác chất liệu truyền thống theo hướng sáng tạo.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa hội họa và gốm mỹ thuật tạo nên hai phương thức biểu đạt bổ trợ cho nhau. Nếu tranh vẽ khai thác màu sắc, bố cục và cảm xúc thì gốm mỹ thuật mở rộng khả năng sáng tạo thông qua hình khối, đường nét và đặc tính của vật liệu.

Chất liệu truyền thống được làm mới qua góc nhìn đương đại

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là cách các nghệ sĩ kết hợp kỹ thuật truyền thống với nội dung và tư duy thể hiện mới.

Với gốm mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã lựa chọn chất liệu gốm và men truyền thống Biên Hòa làm nền tảng sáng tác. Thay vì chỉ tái hiện những giá trị quen thuộc, nữ họa sĩ vận dụng các yếu tố kỹ thuật truyền thống để thể hiện những nội dung mang tính đương đại.

Không chỉ với gốm, sự thử nghiệm chất liệu còn được thể hiện qua các tác phẩm hội họa. Họa sĩ Lê Thị Thanh Tùng giới thiệu tác phẩm về một tháp Chăm ở Bình Định, được thực hiện trên nền ván ép trấu, chất liệu mà chị bắt đầu thử nghiệm từ năm 2017.

Các họa sĩ tham gia triển lãm lên nhận hoa chúc mừng tại lễ khai mạc “Nhịp cầu xanh 2026”

Theo nữ họa sĩ, sau 9 năm, chất liệu này vẫn không bị hư hỏng. Đối với chị, đây là kết quả đáng khích lệ trong quá trình tìm tòi, khám phá những khả năng mới của vật liệu trong sáng tác.

Nhịp cầu xanh tiếp tục kết nối nghệ thuật với công chúng

Không dừng lại ở việc giới thiệu các sáng tác mới, triển lãm “Nhịp cầu xanh” được duy trì qua nhiều năm như một không gian giao lưu và sáng tạo dành cho các nghệ sĩ, đồng thời đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng.

Triển lãm Nhịp cầu xanh 2026 giới thiệu 41 sáng tác hội họa và gốm mỹ thuật của 15 tác giả

Thông qua sự kết hợp giữa nhiều loại hình và chất liệu, triển lãm mở ra cơ hội để người xem tiếp cận những cách biểu đạt nghệ thuật khác nhau, từ hội họa đến gốm mỹ thuật. Đồng thời, những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm cũng giúp công chúng hiểu thêm về quá trình tìm tòi, thử nghiệm và gìn giữ các giá trị thủ công truyền thống.

Triển lãm “Nhịp cầu xanh 2026” diễn ra đến hết ngày 13/11 tại Nhà văn hóa Phụ nữ, TP. Hồ Chí Minh. Đây là dịp để công chúng tham quan, thưởng thức các tác phẩm và khám phá những cách tiếp cận mới trong sáng tạo mỹ thuật.