Việt Nam duy trì ổn định an ninh năng lượng giữa nhiều biến động toàn cầu

Báo cáo được công bố tại Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội, với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số”. Nội dung báo cáo tập trung đánh giá thực trạng cung ứng năng lượng, những thách thức đặt ra và các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn tới.

Quang cảnh diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số”

Việt Nam thuộc nhóm 13 quốc gia duy trì ổn định nguồn cung năng lượng

Theo số liệu được công bố tại diễn đàn, trong tổng số 177 quốc gia được khảo sát tính đến ngày 9/11/2026, có 102 quốc gia, tương đương 57,6%, đang gặp khó khăn về cung ứng năng lượng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nằm trong nhóm 13 quốc gia duy trì được trạng thái ổn định.

Đối với hệ thống điện, dù trải qua 3 đợt nắng nóng cực đoan, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, không phải thực hiện cắt điện luân phiên. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của công tác bảo đảm nguồn cung và điều hành hệ thống điện trước những biến động về nhu cầu tiêu thụ.

Toàn cảnh Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội

Ở lĩnh vực xăng dầu, hai nhà máy lọc dầu trong nước duy trì hoạt động vượt công suất thiết kế. Đồng thời, nguồn dầu thô nhập khẩu cũng được đa dạng hóa từ một loại lên hơn 10 loại khác nhau, góp phần tăng khả năng chủ động trong cung ứng nhiên liệu. Nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản đáp ứng nhu cầu, chưa phải sử dụng đến nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia.

Đa dạng hóa nguồn cung, chủ động ứng phó thách thức năng lượng

Bên cạnh những kết quả đạt được, an ninh năng lượng quốc gia vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu còn cao, nguồn dự trữ xăng dầu chưa đạt mục tiêu chiến lược, trong khi nhu cầu phụ tải điện tại khu vực miền Bắc tiếp tục tạo áp lực lớn trong các giai đoạn cao điểm.

Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp bảo đảm nguồn cung, nâng cao năng lực tự chủ năng lượng và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu; nâng cấp hạ tầng năng lượng; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế.

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không chỉ là yêu cầu đối với hoạt động vận hành hệ thống điện, xăng dầu mà còn là điều kiện quan trọng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống người dân. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.



