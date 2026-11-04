Lãi suất cuối năm biến động, gây áp lực lên dòng vốn đầu tư

Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng lên vào những tháng cuối năm, diễn biến lãi suất cũng trở thành một trong những yếu tố được thị trường chú trọng. Không chỉ ảnh hưởng đến chi phí vay của doanh nghiệp, biến động này còn tác động đến quyết định gửi tiết kiệm hay chuyển vốn sang các kênh đầu tư khác của nhà đầu tư cá nhân.

Lãi suất cuối năm chịu áp lực từ nhu cầu vốn

Trước những diễn biến khó lường của mặt bằng lãi suất, anh Trần Thanh Xuân, một nhà đầu tư cá nhân, cho biết anh đang cân nhắc giữa việc gửi tiết kiệm và tìm kiếm cơ hội ở những thị trường có khả năng sinh lời cao hơn. Theo anh, nếu lãi suất duy trì ở mức cao, tiền gửi ngân hàng sẽ là lựa chọn phù hợp, ngược lại, nếu lãi suất giảm có thể khiến anh phải xem xét về việc chuyển vốn sang bất động sản hoặc chứng khoán.

Diễn biến thị trường cuối năm càng khiến các nhà đầu tư quan tâm, đắn đo trước các quyết định của mình

Sự thận trọng này xuất phát từ những thay đổi của thị trường trong thời gian gần đây. Sau giai đoạn nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động lên đến 8 - 9% vào giữa cuối tháng 10, đầu tháng 11 ghi nhận một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0.5 – 0.7% và lãi suất cho vay từ 1.5 – 3%, sau chỉ đạo mới đây của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, diễn biến giảm lãi suất không đồng nghĩa áp lực huy động vốn đã được giải quyết. Khi doanh nghiệp đẩy mạnh vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm, nhu cầu nguồn vốn tại các ngân hàng có thể tiếp tục tăng. Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS cho rằng nếu nhu cầu vay tăng mạnh trong khi nguồn vốn huy động không đáp ứng kịp, các ngân hàng có thể phải tăng lãi suất huy động để thu hút thêm tiền gửi.

Nhân viên tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục giao dịch

Ở chiều ngược lại, việc kiểm soát mặt bằng lãi suất cũng đặt ra bài toán cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và khả năng cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng.

Theo TS. Đinh Thế Hiển - Chuyên gia kinh tế, định hướng kiểm soát cuộc đua lãi suất huy động không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp đều dễ dàng tiếp cận vốn vay. Khi nguồn vốn có giới hạn nhưng nhu cầu vay tăng, ngân hàng sẽ có xu hướng lựa chọn khách hàng dựa trên năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, những doanh nghiệp có uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định có thể thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất thấp hơn. Trong khi đó, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn có thể đối diện trở ngại lớn hơn, không chỉ vì chi phí vay mà còn do khả năng đáp ứng điều kiện tín dụng.

Lãi suất cuối năm tác động đến lựa chọn kênh đầu tư

Trước sự phân hóa của thị trường, việc lựa chọn kênh đầu tư cần gắn với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu tài chính của từng cá nhân. Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro tốt có thể cân nhắc phân bổ khoảng 30 – 50% danh mục vào chứng khoán, với điều kiện hiểu rõ đặc điểm và biến động của thị trường. Đây là quan điểm phân bổ được chuyên gia đưa ra, không phải tỷ lệ áp dụng chung cho mọi nhà đầu tư.

Như vậy, chọn kênh đầu tư thời điểm cuối năm không chỉ dựa vào lãi suất tăng hay giảm, mà còn là khả năng hấp thụ vốn của từng thị trường. Khi nhu cầu vốn toàn nền kinh tế tiếp tục tăng, áp lực huy động có thể khiến lãi suất khó giảm sâu và đồng đều. Dòng tiền đầu tư vì thế nhiều khả năng tiếp tục phân hóa, ưu tiên những tài sản có nền tảng giá trị, khả năng thanh khoản và triển vọng sinh lời thực chất