CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Vị khách không mời khiến trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ai Cập phải tạm dừng

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Một chú chó bất ngờ chạy vào sân trong trận đấu giữa Al-Masry và Al-Bank Al-Ahly tại Giải vô địch quốc gia Ai Cập, tạo nên tình huống hài hước ở những phút cuối trận.

Trọng tài tạm dừng trận đấu vì vị khách đặc biệt

Sự việc xảy ra ở phút 84, khi hai đội đang hòa nhau 1-1. Một chú chó bất ngờ chạy băng qua khu vực giữa sân, thu hút sự chú ý của các cầu thủ và khán giả. Trọng tài Mahmoud Naji lập tức cho tạm dừng trận đấu để xử lý tình huống ngoài dự kiến.

Vị khách không mời khiến trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ai Cập phải tạm dừng - Ảnh 1.
Vị khách không mời khiến trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ai Cập phải tạm dừng - Ảnh 2.
Vị khách không mời khiến trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ai Cập phải tạm dừng - Ảnh 3.

Chú chó bất ngờ chạy vào sân ở phút 84 trận Al-Masry gặp Al-Bank Al-Ahly, khiến trận đấu phải tạm dừng.

Sau khi chạy một vòng qua sân, chú chó quay trở lại phía khán đài rồi nhanh chóng rời đi. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến nhiều cầu thủ bật cười, trong khi khán giả cũng thích thú trước tình huống hiếm gặp giữa một trận đấu chuyên nghiệp.

Trận đấu tiếp tục sau khoảnh khắc ngoài kịch bản

Khi vị khách đặc biệt đã rời sân, trọng tài ra hiệu cho hai đội tiếp tục thi đấu, gần như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trận đấu trở lại với những phút cuối đầy căng thẳng, nhưng tình huống chú chó chạy vào sân vẫn là điểm nhấn đáng nhớ.

Vị khách không mời khiến trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ai Cập phải tạm dừng - Ảnh 4.

Các cầu thủ và khán giả thích thú trước tình huống chú chó chạy ngang sân cỏ

Trước đó, Al-Masry mở tỷ số nhờ Salah Mohsen trên chấm phạt đền, trước khi Ahmed Yasser Rayan thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa cho Al-Bank Al-Ahly. Hai đội khép lại trận đấu với tỷ số 1-1.

Sự cố nhỏ không ảnh hưởng lâu đến diễn biến chuyên môn, nhưng mang đến một khoảnh khắc thư giãn cho cầu thủ và người hâm mộ. Trong bóng đá, bên cạnh những pha tranh chấp quyết liệt và các bàn thắng, đôi khi những tình huống bất ngờ như thế này lại tạo nên câu chuyện thú vị ngoài dự đoán.

Tin liên quan

Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2

Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2

(HTV) - Đương kim vô địch Argentina đã lách qua khe cửa hẹp để tiến vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập. Trận đấu tại Atlanta đêm 7/7 chứng kiến màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của đại diện Nam Mỹ khi bị dẫn trước hai bàn cho đến tận phút 79.

Ai Cập vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau loạt luân lưu nghẹt thở

Ai Cập vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau loạt luân lưu nghẹt thở

(HTV) - Hạ gục đội tuyển Úc với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu cân não sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, Ai Cập đã chính thức viết nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội tại một kỳ World Cup.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu

Thế giới 16:23 31/10/2026

(HTV) - Trước tình trạng triều cường, nước biển dâng và sạt lở đe dọa đời sống, người dân đảo Pamarawan, Philippines, đang tận dụng tre và vỏ hàu bỏ đi để xây dựng hệ thống rào chắn sóng, góp phần bảo vệ bờ biển và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Thời sự 16:47 31/10/2026

Ngày 31/10, thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết về việc Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987) - Đối tượng bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh, từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú.

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Những hình ảnh ấn tượng của buổi diễn tập chữa cháy lớn nhất năm ở TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 19:48 31/10/2026

(HTV) - Sáng 31/10, Bộ công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, đóng chân tại xã Long Sơn. Buổi diễn tập huy động hơn 2.500 người cùng 147 phương tiện các loại.

Xem thêm