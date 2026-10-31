Vị khách không mời khiến trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ai Cập phải tạm dừng

Trọng tài tạm dừng trận đấu vì vị khách đặc biệt

Sự việc xảy ra ở phút 84, khi hai đội đang hòa nhau 1-1. Một chú chó bất ngờ chạy băng qua khu vực giữa sân, thu hút sự chú ý của các cầu thủ và khán giả. Trọng tài Mahmoud Naji lập tức cho tạm dừng trận đấu để xử lý tình huống ngoài dự kiến.

Chú chó bất ngờ chạy vào sân ở phút 84 trận Al-Masry gặp Al-Bank Al-Ahly, khiến trận đấu phải tạm dừng.

Sau khi chạy một vòng qua sân, chú chó quay trở lại phía khán đài rồi nhanh chóng rời đi. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến nhiều cầu thủ bật cười, trong khi khán giả cũng thích thú trước tình huống hiếm gặp giữa một trận đấu chuyên nghiệp.

Trận đấu tiếp tục sau khoảnh khắc ngoài kịch bản

Khi vị khách đặc biệt đã rời sân, trọng tài ra hiệu cho hai đội tiếp tục thi đấu, gần như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trận đấu trở lại với những phút cuối đầy căng thẳng, nhưng tình huống chú chó chạy vào sân vẫn là điểm nhấn đáng nhớ.

Các cầu thủ và khán giả thích thú trước tình huống chú chó chạy ngang sân cỏ

Trước đó, Al-Masry mở tỷ số nhờ Salah Mohsen trên chấm phạt đền, trước khi Ahmed Yasser Rayan thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa cho Al-Bank Al-Ahly. Hai đội khép lại trận đấu với tỷ số 1-1.

Sự cố nhỏ không ảnh hưởng lâu đến diễn biến chuyên môn, nhưng mang đến một khoảnh khắc thư giãn cho cầu thủ và người hâm mộ. Trong bóng đá, bên cạnh những pha tranh chấp quyết liệt và các bàn thắng, đôi khi những tình huống bất ngờ như thế này lại tạo nên câu chuyện thú vị ngoài dự đoán.