Vẻ đẹp và những tổn thương của đáy biển trong tranh Nguyễn Lộc

Diễn ra từ ngày 17 đến 25/10/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, triển lãm cá nhân “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” giới thiệu hành trình sáng tác của họa sĩ Nguyễn Lộc với một đề tài hiếm gặp trong hội họa phong cảnh biển.

Thay vì những hình ảnh quen thuộc như sóng nước, thuyền bè hay đường chân trời, các tác phẩm dẫn người xem bước vào không gian dưới mặt biển, nơi ánh sáng, màu sắc và những sinh vật đại dương trở thành ngôn ngữ biểu đạt những câu chuyện về thiên nhiên và đời sống.

Đông đảo khách mời, khách tham quan đến không gian triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean”

Từ cảm hứng rừng đước Cần Giờ đến góc nhìn dưới đáy biển

Từng gắn bó với vùng biển Cần Giờ, họa sĩ Nguyễn Lộc tìm thấy cảm hứng từ những cảnh sắc thiên nhiên, rừng đước và sự biến đổi của môi trường. Ông cho biết, thay vì khai thác những khung cảnh quen thuộc trên mặt biển như tàu thuyền, đảo xa hay ánh bình minh, ông tìm cảm hứng từ thế giới dưới lòng đại dương, nơi ẩn chứa những vẻ đẹp ít được thể hiện trong hội họa.

Họa sĩ Nguyễn Lộc bên những bức tranh sơn dầu khai thác thế giới dưới đáy biển

Họa sĩ Nguyễn Lộc thực hiện những chi tiết màu sắc trên bức tranh lấy cảm hứng từ sinh vật biển

Chia sẻ về hành trình sáng tác, họa sĩ Nguyễn Lộc cho biết: “Tôi không học qua trường mỹ thuật chính quy mà chủ yếu tự học trên mạng. Tôi may mắn được họa sĩ chuyên nghiệp Đặng Đình Trung hướng dẫn. Thầy là người phát hiện tôi có khả năng vẽ tranh sơn dầu và luôn động viên tôi tiếp tục sáng tác”.

Theo họa sĩ, việc chuyển từ góc nhìn trên mặt nước xuống đáy biển đặt ra nhiều thử thách về kỹ thuật thể hiện chiều sâu, ánh sáng và màu sắc. Đối với ông, đó không đơn thuần là tái hiện một cảnh quan mà còn là cách thể hiện những trạng thái cảm xúc khác nhau của đại dương.

Ngay cả nơi sâu thẳm và tăm tối nhất của đại dương, ánh sáng vẫn hiện hữu. Giữa sự tĩnh lặng của lòng biển, sự sống vẫn âm thầm chuyển động và cất lên những thanh âm riêng, cùng lúc mang đến những màu sắc khác biệt. Họa sĩ Nguyễn Lộc

Hành trình khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm sơn dầu

Triển lãm được xây dựng thành năm chương gồm “Đường về”, “Khởi nguồn”, “Biển và những cảnh sắc”, “Lòng biển” và “Ký ức”. Mỗi chương mở ra một lớp không gian, đưa người xem từ những hình ảnh gần gũi trên mặt nước đến thế giới sâu thẳm bên dưới đại dương.

Không gian trưng bày các tác phẩm sơn dầu về đại dương tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Nếu ở những tầng nước cạn, ánh sáng và màu sắc gợi cảm giác trong trẻo, thì càng xuống sâu, các gam màu càng trở nên trầm lắng. Những sinh vật phát sáng, hình hài kỳ lạ và sự tương phản giữa sáng và tối tạo nên nét riêng trong tranh Nguyễn Lộc.

Tác phẩm “Vùng sáng 7” khắc họa những sinh vật biển phát sáng trong không gian nước sâu

Tham quan triển lãm, nghệ sĩ piano Trần Xuân Trường bất ngờ trước sức sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Lộc: “Tôi ấn tượng nhất là bức vẽ của anh về đáy biển có những sinh vật phát sáng. Tôi cũng đánh giá cao cách phối màu độc đáo và sự khác biệt của các tác phẩm ở đây với những tranh biển mình từng thưởng lãm”.

Thay vì chỉ nhìn thấy bề mặt đại dương, người xem có cơ hội tiếp cận một thế giới rộng lớn, bí ẩn và giàu sức tưởng tượng.

Khách tham quan ghi lại hình ảnh các tác phẩm sơn dầu lấy cảm hứng từ thế giới dưới đáy biển

Các tác phẩm như “Vùng sáng 7”, “Lòng Biển Sâu 4 - Sông trong lòng biển” không chỉ khai thác hình ảnh sinh vật và cảnh quan dưới nước mà còn gợi liên tưởng đến sự thích nghi, cộng sinh và những mối quan hệ trong cuộc sống.

Lan tỏa tình yêu nghệ thuật và ý thức bảo vệ đại dương

Ngoài yếu tố thị giác, triển lãm còn tạo ra những trải nghiệm cảm xúc khác nhau cho người xem. Chị Mai Tường Vy - Một khách tham quan yêu thích hội họa, cho biết khi ngắm nhìn các tác phẩm, chị cảm nhận được vẻ đẹp của biển cùng tinh thần, màu sắc và những cung bậc cảm xúc mà họa sĩ muốn truyền tải.

“Tôi tin mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau khi đến đây”, chị Mai Tường Vy chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn nhiều người đến tham quan để trực tiếp cảm nhận các tác phẩm.

Bên cạnh vẻ đẹp kỳ ảo của đại dương, một số tác phẩm còn đề cập đến những tổn thương của môi trường biển. Hình ảnh rác thải, những biến đổi của hệ sinh thái và tác động của biến đổi khí hậu được lồng ghép trong không gian nghệ thuật, gợi mở suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Thông qua các tác phẩm như “Thức tỉnh 2”, triển lãm không đưa ra những lời cảnh báo trực diện mà để người xem tự cảm nhận những thay đổi đang diễn ra dưới mặt nước.

Tác phẩm “Thức tỉnh 2” gợi suy ngẫm về rác thải và những tổn thương của môi trường biển

Từ một góc nhìn khác biệt về biển, họa sĩ Nguyễn Lộc mang đến không gian thưởng lãm kết hợp giữa hội họa, cảm xúc và thông điệp môi trường. Qua đó, triển lãm góp phần khơi dậy tình yêu thiên nhiên, sự quan tâm đến thế giới đại dương và ý thức gìn giữ những giá trị của biển.