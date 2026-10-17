Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean”

Họa sĩ Nguyễn Lộc (chính giữa) cùng đại diện các đơn vị khách mời cắt băng khai mạc triển lãm

Không gian khai mạc triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” với sự tham dự của đông đảo khách mời

Từ rừng đước Cần Giờ đến góc nhìn dưới đáy biển

Gắn bó từ lâu với vùng Cần Giờ, họa sĩ Nguyễn Lộc tìm thấy cảm hứng từ rừng đước, sông nước và những biến đổi của môi trường. Thay vì vẽ sóng biển, thuyền hay đường chân trời, ông lựa chọn góc nhìn từ đáy nước hướng lên.

Không qua đào tạo mỹ thuật chính quy, ông chủ yếu tự học vẽ và được họa sĩ Đặng Đình Trung hướng dẫn. Họa sĩ Nguyễn Lộc chia sẻ: “Việc tái hiện các tầng nước đòi hỏi kỹ thuật xử lý chiều sâu, ánh sáng và màu sắc. Với tôi, biển có cả vẻ bình yên, dữ dội và những khoảng lặng đầy suy tư, màu sắc trong tranh vì vậy không chỉ tái hiện cảnh vật mà còn chuyển tải những trạng thái cảm xúc khác nhau”.



Họa sĩ Nguyễn Lộc chia sẻ về hành trình sáng tác bên các tác phẩm lấy cảm hứng từ đại dương

“Ở những nơi sâu thẳm nhất, tối nhất của biển khơi, đâu đó vẫn có ánh sáng; ở nơi tĩnh lặng nhất của lòng biển, đâu đó vẫn có âm thanh”, ông nói.

Hành trình đi từ những điều gần gũi đến thế giới biển sâu thẳm

Triển lãm gồm năm chương: “Đường về”, “Khởi nguồn”, “Biển và những cảnh sắc”, “Lòng biển” và “Ký ức”, đưa người xem từ những cảnh sắc quen thuộc trên mặt nước xuống các tầng biển sâu rồi trở về với ký ức. Cách sắp đặt này tạo nên hành trình từ những điều có thể nhìn thấy đến những suy ngẫm nằm dưới bề mặt.

Không gian trưng bày các tác phẩm sơn dầu về đại dương của họa sĩ Nguyễn Lộc

Ở vùng nước cạn, ánh sáng hiện lên trong trẻo; càng xuống sâu, gam màu càng trầm, những hình hài kỳ lạ dần xuất hiện. Các tác phẩm như “Vùng sáng 7”, “Lòng Biển Sâu 4 - Sông trong lòng biển” mở ra thế giới dưới nước, nơi các sinh vật thích nghi, cạnh tranh và nương tựa vào nhau, gợi liên tưởng đến những mối quan hệ trong đời sống con người.

Tác phẩm “Vùng sáng 7” tái hiện hình ảnh những sinh vật biển phát sáng trong không gian nước sâu

Tác phẩm “Lòng biển 4 - Con mắt của biển” với hình tượng con mắt nhìn thấu đáy biển

Tham quan triển lãm, nghệ sĩ piano Trần Xuân Trường bất ngờ trước sức sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Lộc: “Tôi ấn tượng nhất là bức vẽ của anh về đáy biển có những sinh vật phát sáng. Tôi cũng đánh giá cao cách phối màu độc đáo và sự khác biệt của các tác phẩm ở đây với những tranh biển mình từng thưởng lãm”.

Trong khi đó, chị Mai Tường Vy, ấn tượng với màu sắc, tinh thần và những cung bậc cảm xúc trong tranh. “Tôi tin mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau khi đến đây”, chị bày tỏ.

Khách tham quan thích thú ghi lại hình ảnh các tác phẩm tại triển lãm

Khách tham quan tìm hiểu thêm về triển lãm qua các ấn phẩm giới thiệu tại không gian trưng bày

Bên cạnh vẻ đẹp của đại dương, các tác phẩm như “Thức tỉnh 2” còn gợi nhắc về rác thải, biến đổi khí hậu và những tổn thương của môi trường biển, khơi gợi người xem suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên.

Tác phẩm “Thức tỉnh 2” gợi suy ngẫm về sự sống dưới biển và những tác động của con người đối với môi trường

Qua góc nhìn độc đáo hướng lên từ đáy biển, các tác phẩm đã tái hiện vẻ đẹp, sự bình yên lẫn sự dữ dội của đại dương và gửi gắm nhiều cung bậc cảm xúc, những liên tưởng về đời sống con người cùng lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ môi trường biển.



