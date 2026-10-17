CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean”

HOÀNG YẾN, HUỆ PHƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” của họa sĩ Nguyễn Lộc diễn ra từ 17/10 đến 25/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu hơn 70 tác phẩm sơn dầu, đưa người xem khám phá đại dương từ góc nhìn dưới đáy nước hướng lên.

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 1.

Họa sĩ Nguyễn Lộc (chính giữa) cùng đại diện các đơn vị khách mời cắt băng khai mạc triển lãm

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 2.

Không gian khai mạc triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” với sự tham dự của đông đảo khách mời

Từ rừng đước Cần Giờ đến góc nhìn dưới đáy biển

Gắn bó từ lâu với vùng Cần Giờ, họa sĩ Nguyễn Lộc tìm thấy cảm hứng từ rừng đước, sông nước và những biến đổi của môi trường. Thay vì vẽ sóng biển, thuyền hay đường chân trời, ông lựa chọn góc nhìn từ đáy nước hướng lên.

Không qua đào tạo mỹ thuật chính quy, ông chủ yếu tự học vẽ và được họa sĩ Đặng Đình Trung hướng dẫn. Họa sĩ Nguyễn Lộc chia sẻ: “Việc tái hiện các tầng nước đòi hỏi kỹ thuật xử lý chiều sâu, ánh sáng và màu sắc. Với tôi, biển có cả vẻ bình yên, dữ dội và những khoảng lặng đầy suy tư, màu sắc trong tranh vì vậy không chỉ tái hiện cảnh vật mà còn chuyển tải những trạng thái cảm xúc khác nhau”.

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 3.

Họa sĩ Nguyễn Lộc chia sẻ về hành trình sáng tác bên các tác phẩm lấy cảm hứng từ đại dương

“Ở những nơi sâu thẳm nhất, tối nhất của biển khơi, đâu đó vẫn có ánh sáng; ở nơi tĩnh lặng nhất của lòng biển, đâu đó vẫn có âm thanh”, ông nói.

Hành trình đi từ những điều gần gũi đến thế giới biển sâu thẳm

Triển lãm gồm năm chương: “Đường về”, “Khởi nguồn”, “Biển và những cảnh sắc”, “Lòng biển” và “Ký ức”, đưa người xem từ những cảnh sắc quen thuộc trên mặt nước xuống các tầng biển sâu rồi trở về với ký ức. Cách sắp đặt này tạo nên hành trình từ những điều có thể nhìn thấy đến những suy ngẫm nằm dưới bề mặt.

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 4.

Không gian trưng bày các tác phẩm sơn dầu về đại dương của họa sĩ Nguyễn Lộc

Ở vùng nước cạn, ánh sáng hiện lên trong trẻo; càng xuống sâu, gam màu càng trầm, những hình hài kỳ lạ dần xuất hiện. Các tác phẩm như “Vùng sáng 7”, “Lòng Biển Sâu 4 - Sông trong lòng biển” mở ra thế giới dưới nước, nơi các sinh vật thích nghi, cạnh tranh và nương tựa vào nhau, gợi liên tưởng đến những mối quan hệ trong đời sống con người.

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 5.

Tác phẩm “Vùng sáng 7” tái hiện hình ảnh những sinh vật biển phát sáng trong không gian nước sâu

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 6.

Tác phẩm “Lòng biển 4 - Con mắt của biển” với hình tượng con mắt nhìn thấu đáy biển

Tham quan triển lãm, nghệ sĩ piano Trần Xuân Trường bất ngờ trước sức sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Lộc: “Tôi ấn tượng nhất là bức vẽ của anh về đáy biển có những sinh vật phát sáng. Tôi cũng đánh giá cao cách phối màu độc đáo và sự khác biệt của các tác phẩm ở đây với những tranh biển mình từng thưởng lãm”.

Trong khi đó, chị Mai Tường Vy, ấn tượng với màu sắc, tinh thần và những cung bậc cảm xúc trong tranh. “Tôi tin mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau khi đến đây”, chị bày tỏ.

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 7.

Khách tham quan thích thú ghi lại hình ảnh các tác phẩm tại triển lãm

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 8.

Khách tham quan tìm hiểu thêm về triển lãm qua các ấn phẩm giới thiệu tại không gian trưng bày

Bên cạnh vẻ đẹp của đại dương, các tác phẩm như “Thức tỉnh 2” còn gợi nhắc về rác thải, biến đổi khí hậu và những tổn thương của môi trường biển, khơi gợi người xem suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên.

Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” - Ảnh 9.

Tác phẩm “Thức tỉnh 2” gợi suy ngẫm về sự sống dưới biển và những tác động của con người đối với môi trường

Qua góc nhìn độc đáo hướng lên từ đáy biển, các tác phẩm đã tái hiện vẻ đẹp, sự bình yên lẫn sự dữ dội của đại dương và gửi gắm nhiều cung bậc cảm xúc, những liên tưởng về đời sống con người cùng lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ môi trường biển.


Tin liên quan

Triển lãm “Sắc Tâm 2026": Cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật và di sản

Triển lãm “Sắc Tâm 2026": Cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật và di sản

(HTV) - Diễn ra tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội, triển lãm “Sắc Tâm 2026” quy tụ 19 họa sĩ với 26 tác phẩm sơn mài đa dạng phong cách. Với chủ đề “Sắc, Hương, Tâm”, triển lãm kết nối nghệ thuật đương đại, văn hóa trầm hương và các giá trị di sản truyền thống.

20 tác giả hội tụ tại triển lãm “Dòng chảy sơn mài”

20 tác giả hội tụ tại triển lãm “Dòng chảy sơn mài”

(HTV) - Triển lãm “Dòng chảy sơn mài” diễn ra từ ngày 10/10 đến 10/11/2026 tại Toong (126 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh) giới thiệu 62 tác phẩm của 20 tác giả thuộc đa lĩnh vực như hội họa, kiến trúc, thiết kế, kinh doanh, giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng gia tăng các bệnh lý viêm đường hô hấp

Sức khỏe 12:30 17/10/2026

(HTV) - Thời tiết chuyển mùa khiến các bệnh lý viêm đường hô hấp có xu hướng gia tăng tại TP. Hồ Chí Minh. Trong tuần gần đây, số ca viêm đường hô hấp tăng hơn 64% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là những nhóm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ biến chứng.

Trung Quốc: Phát hiện hành vi phân chia lãnh thổ của hổ Amur hoang dã

Thế giới 15:16 17/10/2026

(HTV) - Hình ảnh camera hồng ngoại ghi lại cho thấy hổ cái Amur đang dần nhường lãnh thổ cho những con hổ cái con, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hổ con bắt đầu hành trình tự sinh tồn trong tự nhiên.

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

Phim nổi bật 16:05 17/10/2026

Ê-kíp phim "Trại buôn người" đang gấp rút hoàn thiện phiên bản T13, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mong muốn đưa câu chuyện cảnh báo nạn buôn người, lừa đảo đến gần hơn với khán giả trẻ.

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc

Thế giới 19:34 17/10/2026

(HTV) - Tại Pháp, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra gần nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tuần hành nổ ra trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10.

Xem thêm