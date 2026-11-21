Một cây linh sam bạc cao 25 mét, nặng 7,5 tấn đã được đưa vào vị trí tại Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày 20/11. Đây là một trong số nhiều hoạt động mừng Giáng sinh mà Vatican đang chuẩn bị.

Toàn cảnh công tác lắp đặt cây thông Giáng sinh cao 25 mét ở khu vực trung tâm Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican

Cây giáng sinh này được lấy từ Vườn quốc gia Pollino, miền Nam Italia. Đây là món quà được chính quyền thị trấn Terranova di Pollino, tỉnh Potenza, lên kế hoạch trao tặng Vatican từ 10 năm trước.

Một nữ tu cùng nhiều du khách đứng theo dõi quá trình dựng cây thông Giáng sinh trước Vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Vatican thông báo cây linh sam tại Quảng trường Thánh Peter sẽ được thắp sáng vào chiều 7/12.

Đặc biệt, những món đồ trang trí trên cây là tác phẩm bằng đất sét do những trẻ nhỏ sáng tạo nên. Ngoài ra còn có 50.000 bóng đèn LED thông minh, tạo ra hiệu ứng ánh sáng sống động.

Cây linh sam bạc cao 25 mét, nặng 7,5 tấn được vận chuyển bằng xe rơ-moóc chuyên dụng đến Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày 20/11

Sau khi trưng bày đến hết mùa Giáng sinh, gỗ của cây linh sam này sẽ được tái chế nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn.



