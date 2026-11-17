Những ngày giữa tháng 11, cua đỏ xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến đường tại đảo Giáng sinh. Để bảo vệ đàn cua trong hành trình di cư, lực lượng chức năng đã triển khai hàng loạt biện pháp điều tiết giao thông và xây dựng lối đi riêng cho loài vật này.

Cua đỏ bắt đầu hành trình về biển

Sau những trận mưa lớn đầu mùa, hàng chục triệu con cua đỏ trên đảo Giáng sinh bắt đầu cuộc di cư thường niên từ những cánh rừng nhiệt đới về bờ biển để sinh sản.

Hình ảnh ghi nhận trong hai ngày 14 và 15/11 cho thấy từng đàn cua nối nhau băng qua đường, phủ sắc đỏ trên nhiều tuyến giao thông. Đây là một trong những hiện tượng thiên nhiên đặc trưng của hòn đảo thuộc Australia.

Hàng chục triệu cua đỏ trên đảo Giáng sinh, Australia, bắt đầu hành trình di cư thường niên từ rừng về bờ biển để sinh sản

Cuộc di cư thường bắt đầu khi mùa mưa xuất hiện, phổ biến vào tháng 10 hoặc tháng 11. Cua đực di chuyển về khu vực ven biển trước để đào hang, sau đó cua cái đến giao phối và lưu lại trong hang để phát triển trứng.

Đáng chú ý, thời điểm sinh sản của cua đỏ có mối liên hệ chặt chẽ với chu kỳ Mặt Trăng. Vào khoảng một tuần sau đêm trăng tròn, khi Mặt Trăng bước vào pha bán nguyệt cuối tháng, cua cái tập trung tại bờ biển để thả trứng xuống nước trước bình minh, lúc thủy triều bắt đầu rút.

Từng đàn cua đỏ băng qua tuyến đường xuyên rừng, tạo nên cảnh tượng thiên nhiên đặc biệt trong mùa sinh sản

Sau khi hoàn tất quá trình sinh sản, cua trưởng thành quay trở lại rừng. Ấu trùng phát triển trong môi trường biển khoảng một tháng trước khi những con cua non sống sót bắt đầu hành trình lên bờ, tiếp tục vòng đời của loài.

Bảo vệ cua đỏ trong mùa di cư

Để bảo đảm an toàn cho đàn cua, lực lượng quản lý trên đảo Giáng sinh đã triển khai công tác chuẩn bị từ nhiều tháng trước khi mùa di cư bắt đầu.

Các biện pháp gồm dọn thông những lối đi dưới đường, xây dựng cầu vượt chuyên dụng và lắp đặt hàng rào dẫn hướng dài nhiều kilômét. Hệ thống này giúp cua di chuyển qua những khu vực có phương tiện giao thông, hạn chế nguy cơ bị xe cán phải.

Tại các tuyến đường cua thường xuyên băng qua, biển cảnh báo cũng được bố trí để người điều khiển phương tiện chú ý. Một số đoạn đường có thể tạm thời đóng cửa trong thời gian đàn cua di chuyển với mật độ lớn.

Cua đỏ là loài đặc hữu của đảo Giáng sinh, có chu kỳ di cư gắn liền với mùa mưa và các pha của Mặt Trăng

Bên cạnh công tác bảo vệ, cuộc di cư của cua đỏ còn là điểm thu hút du khách đến đảo Giáng sinh. Trong đó, vịnh Flying Fish và bãi biển Greta là hai địa điểm thuận lợi để quan sát đàn cua trên hành trình về biển.

Sự phối hợp giữa các biện pháp bảo vệ và quản lý hoạt động tham quan góp phần duy trì điều kiện di cư của loài cua đỏ, đồng thời giúp du khách có cơ hội chứng kiến một trong những hiện tượng sinh sản đặc biệt của thế giới tự nhiên.