Mùa lễ hội đang đến sớm tại Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), với sự xuất hiện của cây thông khổng lồ, các yêu tinh và ông già Noel.

Tại khu trung tâm Hong Kong, điểm chính thu hút thu hút người dân và du khách là cây thông cao 22 mét đại tại khu Central, giữa những tòa nhà cao tầng của thành phố.

Không gian trang trí Giáng sinh rực rỡ ánh đèn tại khu Central (Đặc khu Hong Kong, Trung Quốc) mùa lễ hội cuối năm 2026

Còn tại khu Tiêm Sa Chủy, mặt tiền của các tòa nhà biến thành màn hình khổng lồ, trình chiếu những hình ảnh vui tươi, màu sắc. Các công trình lớn như Tháp đồng hồ lịch sử, hay mái vòm của Bảo tàng Không gian Hong Kong cũng được khoác lên tấm áo mới để đón mừng Giáng sinh.

Trong khi đó, Bảo tàng Nghệ thuật Hong Kong thì trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật sắp đặt lấy cảm hứng từ hiện tượng Bắc Cực quang ở châu Âu.

Người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội Giáng sinh sớm tại Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc)

Ivy Tang - một du khách Trung Quốc Đại lục chia sẻ: "Cây thông rất đẹp, nhiều đèn đổi màu khiến tôi cảm thấy không khí lễ hội và Giáng sinh đã về". Không chỉ vậy, Patrick Graf - du khách từ Thụy Sĩ cho rằng giáng sinh ở Thụy Sĩ bình lặng hơn, còn nơi đây thì sôi động hơn nhiều.

Với sự đầu tư mạnh tay cùng thời gian tổ chức kéo dài hơn một tháng, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương, thu hút thêm nhiều người đến xứ Cảng thơm để đón Giáng sinh và mừng Năm mới.