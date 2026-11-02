Vầng trăng cổ nhạc lần đầu bán vé: Khi tình yêu cải lương được nối dài qua những cuộc hội ngộ

Với một chương trình nghệ thuật đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu cải lương như Vầng trăng cổ nhạc, mỗi lần lên sóng là kết quả của cả quá trình chuẩn bị. Trước khi ánh đèn sân khấu bật sáng, nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện phải trải qua nhiều công đoạn, từ tập luyện, ráp tiết mục đến hoàn thiện phần dàn dựng, âm nhạc, phục trang, vũ đạo và ánh sáng.

Nghệ sĩ tập luyện, hoàn thiện các tiết mục trước đêm diễn Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 (Ảnh: Đức Nhân)

Ở Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 , chủ đề "Mãi một vầng trăng" được thể hiện qua những tiết mục kết hợp ca diễn, dàn dựng sân khấu và sự hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Mỗi phần trình diễn là một mắt xích trong tổng thể chương trình, đòi hỏi sự phối hợp giữa người biểu diễn và ê-kíp phía sau sân khấu.

Ê-kíp thực hiện chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các khâu dàn dựng cho chương trình (Ảnh: Đức Nhân)

Với nghệ thuật cải lương, sự chỉn chu không chỉ nằm ở lời ca, nét diễn hay phần phục trang mà còn ở cách từng chi tiết hòa quyện để tạo nên cảm xúc cho người xem. Đặc biệt trong lần đầu bán vé, sự chuẩn bị ấy càng mang ý nghĩa thiết thực: khán giả không chỉ theo dõi qua màn ảnh mà trực tiếp hiện diện trong không gian biểu diễn và cảm nhận những gì diễn ra trước mắt.

Vầng trăng cổ nhạc số 266 trước giờ G

Tối 25/10/2026, tại Nhà hát Truyền hình HTV, chương trình “Mãi một vầng trăng” đón đông đảo khán giả đến thưởng thức. Trước giờ diễn, nhiều người có mặt từ sớm để check-in, trò chuyện và chờ đợi khoảnh khắc chương trình bắt đầu. Với một số người, đây là lần đầu tiên được trực tiếp xem Vầng trăng cổ nhạc sau nhiều năm theo dõi qua truyền hình.

Việc lần đầu triển khai bán vé đánh dấu một thay đổi trong cách khán giả tiếp cận chương trình. Thay vì chỉ thưởng thức những câu vọng cổ quen thuộc qua màn ảnh nhỏ, người xem có thể bước vào nhà hát, gặp gỡ nghệ sĩ và hòa mình vào không khí biểu diễn.

Một khán giả trẻ cho biết đã chờ đợi suốt một tuần mới mua được vé. Sự háo hức ấy cho thấy đêm diễn không đơn thuần là một hoạt động giải trí, mà còn là cuộc hẹn được mong chờ với chương trình và những nghệ sĩ mình yêu mến.

Vầng trăng cổ nhạc nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong lần đầu bán vé

Từ sự chờ đợi của người trẻ đến mong muốn đưa cha mẹ, người thân đến nhà hát, mỗi khán giả có một lý do riêng để tìm đến chương trình. Nhưng điểm chung là họ đã chủ động dành thời gian để có mặt, biến việc thưởng thức cải lương thành một trải nghiệm trực tiếp và một dịp sẻ chia tình yêu nghệ thuật.

Nếu truyền hình giúp chương trình hiện diện trong đời sống thường nhật của nhiều gia đình, sân khấu trực tiếp lại mở ra cơ hội để những người yêu cải lương gặp nhau trong cùng một không gian. Những cuộc trò chuyện trước giờ diễn, ánh mắt hướng về sân khấu và sự háo hức chờ đợi đã tạo nên một phần cảm xúc riêng của đêm hội ngộ.

Dàn nghệ sĩ CVVC 2026 đồng hành cùng Vầng trăng cổ nhạc số 266

Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 có hai mức vé 300.000 đồng và 500.000 đồng. Đặc biệt, 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra được dành để đóng góp cho Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, việc đến nhà hát không chỉ tạo cơ hội thưởng thức nghệ thuật trực tiếp mà còn gắn với hoạt động sẻ chia cùng cộng đồng.

Với nhiều khán giả, quyết định mua vé bắt đầu từ mong muốn được gặp lại những nghệ sĩ mình yêu mến. Nhưng trong lần đầu mở bán, tấm vé còn mang thêm ý nghĩa: khán giả có thể góp một phần nhỏ vào hoạt động cộng đồng thông qua lựa chọn thưởng thức chương trình.

Chia sẻ ấy gợi ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: tình yêu nghệ thuật không chỉ được thể hiện qua việc theo dõi hay dành lời khen mà còn qua những lựa chọn cụ thể để tiếp tục nuôi dưỡng mối gắn bó với sân khấu. Tấm vé là sự trao đổi cho một chỗ ngồi, nhưng cũng có thể là cách người xem thể hiện niềm tin và mong muốn đồng hành cùng chương trình.

Dẫu vậy, sự ủng hộ lâu dài không thể chỉ dựa vào tình yêu sẵn có của khán giả. Mỗi chương trình vẫn cần được đầu tư về chất lượng biểu diễn, cách tổ chức và trải nghiệm tại nhà hát để người xem cảm thấy thời gian, công sức và sự lựa chọn của mình là xứng đáng.

Từ góc nhìn ấy, lần đầu bán vé không đơn thuần là thay đổi cách tiếp cận công chúng. Đây còn là cơ hội để chương trình mở rộng mối quan hệ với khán giả, từ sự theo dõi quen thuộc qua truyền hình sang sự hiện diện, tương tác và đồng hành trực tiếp.

Từ sớm, nhiều khán giả đã có mặt tại Nhà hát Truyền hình HTV để check-in, lưu lại những khoảnh khắc trước giờ diễn Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 (Ảnh: Bảo Thành)

Với chủ đề “Mãi một vầng trăng”, chương trình lần thứ 266 quy tụ nhiều nghệ sĩ gắn bó với sân khấu cải lương như NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy, NSND Trọng Hữu, NSND Trọng Phúc, NSND Hữu Quốc, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phượng Hằng, nghệ sĩ Châu Thanh, ca sĩ Cẩm Ly, Bình Tinh cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Sức hút của đêm diễn không chỉ đến từ những tên tuổi quen thuộc mà còn từ sự hiện diện của các nghệ sĩ trẻ, trong đó có những gương mặt vừa đoạt giải Chuông vàng vọng cổ. Những nghệ sĩ đã ghi dấu ấn qua nhiều năm cùng đứng trên sân khấu với lớp kế cận, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa kinh nghiệm, ký ức và sức trẻ.

Một khán giả nhận xét sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ là điểm hấp dẫn của chương trình.

Trong đêm diễn, ca cảnh mở đầu “Cung tơ hòa điệu – Mãi một vầng trăng” có sự tham gia của NSƯT Vũ Luân, Thy Vân, Thy Nhung, Mai Yến cùng nhóm múa Việt Hải. “Sân khấu lên đèn” mang đến sắc thái riêng với NSƯT Thanh Thanh Hiền, Chí Tâm, Huỳnh Thoa, Hoàng Khiêm và nhóm múa Bạch Dương.

Ca cảnh “Cung tơ hòa điệu – Mãi một vầng trăng” (Ảnh: Bảo Thành)

Những tiết mục như “Tầm vương tơ”, “Bánh bông lan”, “Hàn Mặc Tử” tiếp tục đưa khán giả trở về với những câu chuyện và giai điệu đã đi cùng nhiều thế hệ. Cuộc hội ngộ của NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy qua “Bánh bông lan” của tác giả Loan Thảo gợi nhắc sức bền của những giọng ca đã in dấu trong lòng công chúng. NSND Lệ Thủy tiếp tục kết hợp cùng NSND Trọng Hữu trong trích đoạn “Hàn Mặc Tử”, đưa người xem đến với những câu ca giàu cảm xúc.

NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy trong bài ca “Bánh bông lan” (Ảnh: Bảo Thành)

NSND Lệ Thủy và NSND Trọng Hữu trong trích đoạn “Hàn Mặc Tử” (Ảnh: Bảo Thành)

Ở một điểm nhấn khác, nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng giao lưu, chia sẻ về lối ca hơi dài trước khi cùng thể hiện “Vụ án Mã Ngưu” của tác giả Đăng Minh. Phần giao lưu giúp khán giả có thêm góc nhìn về kỹ thuật ca diễn và những đặc trưng làm nên sức hấp dẫn của nghệ thuật vọng cổ.

NSƯT Phượng Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh trong trích đoạn “Vụ án Mã Ngưu” (Ảnh: Bảo Thành)

Ca cảnh “Tầm vương tơ” với NSND Hữu Quốc, nghệ sĩ Bình Tinh cùng các nghệ sĩ kết hợp ca diễn, vũ đạo và phục trang tuồng cổ. Trong khi đó, “Ngàn sau có tương phùng” với NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Cẩm Ly và nhóm múa Việt Hải tiếp tục mở rộng màu sắc chương trình bằng sự kết hợp giữa những nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực biểu diễn khác nhau.

Ca cảnh “Sân khấu lên đèn” (Ảnh: Bảo Thành)

NSND Hữu Quốc, nghệ sĩ Bình Tinh cùng các nghệ sĩ biểu diễn ca cảnh “Tầm vương tơ”, kết hợp ca diễn, vũ đạo và phục trang tuồng cổ (Ảnh: Bảo Thành)

NSƯT Kim Tử Long và ca sĩ Cẩm Ly trong ca cảnh “Ngàn sau có tương phùng” (Ảnh: Bảo Thành)

Khép lại đêm diễn là “Vầng trăng tao ngộ – Vầng trăng yêu thương”, với sự tham gia của NSND Trọng Phúc, Thùy Trang, Ngọc Châu, Mỹ Duyên, Trí Khang, Hoàng Việt Trang cùng nhóm múa Bạch Dương. Từ tiết mục mở màn đến phần kết, chủ đề “Mãi một vầng trăng” được nối dài qua những cuộc gặp gỡ, những giọng ca quen thuộc và sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ khép lại chương trình bằng ca cảnh “Vầng trăng tao ngộ – Vầng trăng yêu thương”, gửi lời tri ân đến đồng nghiệp và khán giả yêu cải lương (Ảnh: Bảo Thành)





Với nhiều khán giả, cải lương không chỉ là một loại hình biểu diễn mà còn gắn với ký ức gia đình, những buổi tối quây quần trước màn ảnh và các giọng ca đã trở nên thân thuộc theo thời gian. Khi có cơ hội đến nhà hát, người xem được bước vào không gian mà trước đây họ chỉ có thể quan sát qua màn hình.

Một khán giả lớn tuổi chia sẻ mình đã theo dõi Vầng trăng cổ nhạc từ nhiều thập kỷ trước, từ khi còn chưa lập gia đình. Đến nay, tình yêu ấy vẫn được gìn giữ và tiếp nối khi người thân trong gia đình cũng yêu thích cải lương.

Sự khác biệt còn nằm ở âm thanh vang lên trong khán phòng, ánh sáng theo từng lớp diễn và những tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ sau câu ca, đoạn diễn ấn tượng. Khán giả không chỉ nhìn thấy tiết mục, mà còn cùng những người xung quanh tạo nên bầu không khí của đêm diễn.

Trải nghiệm trực tiếp vì thế không thay thế những năm tháng cải lương đến với công chúng qua truyền hình, mà bổ sung một cách thưởng thức khác. Truyền hình đưa chương trình đến với nhiều gia đình; sân khấu tạo cơ hội để nghệ sĩ và người mộ điệu gặp nhau, để ký ức được chạm vào hiện tại bằng cảm xúc chân thực.

Khi chương trình khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là những tiết mục đã xem mà còn là mong muốn được trở lại của những người vừa trải qua một đêm diễn đáng nhớ. Một khán giả bày tỏ sự hào hứng khi nghĩ đến những chương trình tiếp theo và khẳng định sẵn sàng tiếp tục mua vé để ủng hộ HTV.

Lời chia sẻ chân thành ấy là tín hiệu tích cực từ lần đầu Vầng trăng cổ nhạc triển khai bán vé. Tuy nhiên, để sự háo hức sau một đêm diễn trở thành sự gắn bó lâu dài, mỗi lần hẹn tiếp theo vẫn cần chinh phục khán giả bằng chất lượng nghệ thuật, sự chỉn chu trong tổ chức và những trải nghiệm xứng đáng.

Không thể kỳ vọng chỉ một đêm diễn sẽ giải quyết mọi bài toán của nghệ thuật truyền thống. Nhưng hình ảnh khán giả kiên nhẫn chờ vé, người mẹ đi cùng con, những người lần đầu gặp nghệ sĩ ngoài đời và những khán giả mong muốn tiếp tục trở lại đã gợi lên một điều đáng trân trọng: cải lương vẫn có thể chạm đến trái tim công chúng khi tạo được cơ hội để họ thực sự gặp gỡ và sẻ chia.

Các nghệ sĩ chào kết, khép lại đêm diễn Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 (Ảnh: Bảo Thành)

Vầng trăng cổ nhạc đã đi cùng khán giả qua nhiều mùa phát sóng. Trong lần đầu bán vé, điều đáng ghi nhận không chỉ là những người đã đến xem, mà còn là mong muốn được quay trở lại mà họ gửi gắm sau đêm diễn. Bởi sức sống của cải lương không chỉ nằm ở những câu ca được cất lên trên sân khấu, mà còn ở việc vẫn có người muốn lắng nghe, muốn chia sẻ và sẵn lòng tiếp tục đồng hành.

Ánh đèn sân khấu rồi sẽ tắt nhưng tình yêu nghệ thuật có thể tiếp tục được thắp sáng qua những ký ức được truyền lại, những cuộc hẹn được mong chờ và những khán giả vẫn sẵn lòng tìm đến nhà hát.

Xem đầy đủ tại link: https://www.youtube.com/watch?v=rGUI4RKel64&list=RDrGUI4RKel64&start_radio=1