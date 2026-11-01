Văn học đương đại khơi mở những góc nhìn mới về giá trị văn hóa dân gian Việt Nam

Khám phá văn hóa Nam Bộ qua những câu chuyện kỳ ảo

Hòa trong không khí mùa lễ hội Halloween 2026, Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh - FAHASA phối hợp cùng Vietales tổ chức chương trình "Lục Lâm Hội Ngộ", giao lưu và ký tặng sách "Cửu Long Quái Sự Ký" cùng tác giả Lâm Gia Thái Bảo tại Nhà sách FAHASA Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

Khu vực trưng bày sách nổi bật với tập trường thiên tiểu thuyết linh dị "Cửu Long Quái Sự Ký" thu hút đông đảo bạn đọc

Bên cạnh hoạt động giao lưu, ký tặng, chương trình còn mang đến nhiều trải nghiệm như cosplay nhân vật, khám phá không gian Halloween Lục Lâm và nhận các phần quà lưu niệm độc quyền. Qua đó, tạo cơ hội để độc giả gặp gỡ tác giả, kết nối với cộng đồng yêu sách và tiếp cận tác phẩm theo cách sinh động hơn.

"Cửu Long Quái Sự Ký - Thiên 1: Thất Sơn U Linh" là tập đầu tiên trong bộ trường thiên tiểu thuyết phiêu lưu linh dị của tác giả Lâm Gia Thái Bảo, do Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam xuất bản và Vietales phát hành năm 2026.

Lấy cảm hứng từ không gian văn hóa, tín ngưỡng vùng Thất Sơn, An Giang, tác phẩm kết hợp yếu tố phiêu lưu, kỳ ảo với những tình tiết suy luận. Không chỉ khơi gợi trí tò mò qua các câu chuyện ly kỳ, cuốn sách còn mở ra góc nhìn về đời sống tinh thần, phong tục và những giá trị văn hóa bản địa của vùng đất Chín Rồng.

Độc giả hào hứng tìm hiểu và lựa chọn tập truyện "Cửu Long Quái Sự Ký" trong khu trưng bày của sự kiện

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, anh Lâm Gia Thái Bảo - tác giả cuốn sách "Cửu Long Quái Sự Ký": "Gia đình mình có truyền thống làm nghề đi ghe chở hàng ở miền tây đã 4 thế hệ. Dựa trên những chuyến đi, tổng kết lại bằng những câu chuyện mang màu sắc văn háo được thể hiện qua những nét sống cơ bản. Ví dụ cái nhà, cái ghe làm ra sao.. và những phong tục tập quán gắn với cuộc sống. Thì mình nghĩ đây là hình thực lưu giữa văn hóa sống động nhất".

Mở rộng cơ hội đưa tác phẩm Việt đến công chúng

Theo anh Nguyễn Đắc Thắng - CEO Vietales - Chuyện Người Việt Kể, "Cửu Long Quái Sự Ký" là một trong những tác phẩm nổi bật trên nền tảng Vietales trong nhiều năm. Bộ trường thiên tiểu thuyết có dung lượng khoảng 4,5 triệu chữ, trong đó tập đầu tiên vừa được giới thiệu đến độc giả thông qua sự hợp tác phát hành cùng FAHASA.

Sân khấu chính của sự kiện giao lưu và ký tặng tác phẩm "Cửu Long Quái Sự Ký" với sự tham gia của tác giả Lâm Gia Thái Bảo

Đáng chú ý, việc đưa tác giả Lâm Gia Thái Bảo từ cộng đồng sáng tác underground đến hoạt động xuất bản sách được kỳ vọng mở thêm hướng tiếp cận cho ngành công nghiệp văn hóa. Những câu chuyện, thế giới nhân vật và chất liệu văn hóa trong các tác phẩm văn học Việt Nam cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các lĩnh vực sáng tạo khác, trong đó có điện ảnh.

Bên cạnh đó, tác giả Lâm Gia Thái Bảo cho rằng muốn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trước hết cần hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa của những phong tục, tập quán ấy. Đây cũng là một trong những định hướng được gửi gắm qua tác phẩm.

Đông đảo độc giả cùng các khách mời chăm chú theo dõi buổi giao lưu "Lục Lâm Hội Ngộ" tại Nhà sách FAHASA Tân Định

Với độc giả, chương trình còn là dịp trải nghiệm sự giao thoa giữa văn học và văn hóa đại chúng. Anh Hồ Đức, độc giả tham dự, đánh giá cao hoạt động cosplay theo chủ đề "Cửu Long Quái Sự Ký", khi người tham gia có thể hóa thân thành những nhân vật yêu thích, tái hiện trang phục, phong cách và thần thái riêng của từng nhân vật.

Sự kết hợp giữa giao lưu văn học, trải nghiệm hóa trang và các hoạt động tương tác đã góp phần tạo nên không gian văn hóa đọc gần gũi, hấp dẫn. Qua đó, "Lục Lâm Hội Ngộ" không chỉ đưa tác phẩm đến gần hơn với độc giả mà còn mở ra cách tiếp cận sáng tạo trong việc khai thác, lan tỏa những giá trị văn hóa dân gian Việt Nam qua văn học đương đại.