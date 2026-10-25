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“Xứ sở vô danh” - Hành trình đi xuyên nỗi đau của Đoan Bùi

PHƯƠNG THANH, QUỐC SỬ, KIM NGỌC
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(HTV) - Nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt cuốn sách “Xứ sở vô danh”, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi giao lưu với nhà văn, nhà báo Pháp gốc Việt Đoan Bùi tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ nỗi đau riêng đến những suy tư về tình mẫu tử

“Xứ sở vô danh” - Hành trình đi xuyên nỗi đau của Đoan Bùi- Ảnh 1.
“Xứ sở vô danh” - Hành trình đi xuyên nỗi đau của Đoan Bùi- Ảnh 2.

“Xứ sở vô danh” từng bước mở rộng những suy tư về ký ức, mất mát và cách con người tiếp tục sống cùng những điều không thể quên

Khởi nguồn từ câu chuyện một người mẹ mất con khi em bé mới 15 ngày tuổi, “Xứ sở vô danh” từng bước mở rộng những suy tư về ký ức, mất mát và cách con người tiếp tục sống cùng những điều không thể quên. Không né tránh nỗi đau nhưng cũng không chìm đắm trong bi kịch, tác phẩm đan xen sự tự trào và tiếng cười, để từ một câu chuyện riêng tư gợi mở những vấn đề gần gũi với nhiều người đọc.

Nhà văn, nhà báo Đoan Bùi
Cuốn sách này kể về sự mất mát. Nếu được chọn 1 từ để miêu tả về cuốn sách sẽ là từ "thương". Tại vì thương có 2 ý nghĩa: Trong sự mất mát từ thương rất phù hợp vì mình mất 1 người thân mình có nỗi đau, nhưng yêu thương sẽ không bao giờ biến mất. Khi mình đọc quyển sách như là sự giúp đỡ kiếm ánh sáng trong bóng tối.

Ở góc độ nghiên cứu văn học, PGS.TS. Phạm Văn Quang - Trưởng bộ môn Văn học - Văn hóa, Khoa Ngữ văn Pháp - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP. Hồ Chí Minh, nhận định tác phẩm khai thác mối quan hệ giữa người mẹ và người con trong hoàn cảnh chia ly. Chủ đề tình mẫu tử vượt qua khác biệt về văn hóa, địa lý, giúp độc giả ở cả phương Đông và phương Tây dễ dàng đồng cảm với nỗi đau mất mát.

Hành trình trở về với tiếng mẹ đẻ

Không chỉ chia sẻ về nội dung tác phẩm, buổi giao lưu còn mở ra những trao đổi về hành trình sáng tác, ký ức, căn tính và khả năng của văn chương trong việc diễn đạt những trải nghiệm khó gọi thành lời.

“Xứ sở vô danh” - Hành trình đi xuyên nỗi đau của Đoan Bùi- Ảnh 3.
“Xứ sở vô danh” - Hành trình đi xuyên nỗi đau của Đoan Bùi- Ảnh 4.

Độc giả trong và ngoài nước đeo tai nghe phiên dịch, chăm chú theo dõi buổi giao lưu cùng tác giả Đoan Bùi

Đối với Đoan Bùi, việc giới thiệu tác phẩm tại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Bà đã bắt đầu học lại tiếng Việt từ 6 năm trước. Quá trình khám phá tiếng mẹ đẻ không chỉ giúp tác giả kết nối sâu sắc hơn với nguồn cội mà còn tác động đến cách bà viết bằng tiếng Pháp.

Nữ nhà văn bày tỏ niềm xúc động khi có cơ hội giới thiệu tác phẩm tại quê hương của ông bà, đồng thời được chia sẻ câu chuyện của mình bằng tiếng Việt. Đây cũng là một hành trình quý giá, gắn liền với sự nghiệp viết lách và quá trình khám phá căn tính của chính tác giả.

Văn chương kết nối ký ức và nguồn cội

Đoan Bùi là nhà báo điều tra, cây bút của Le Nouvel Obs, từng nhận Giải Albert Londres năm 2013 cho loạt phóng sự về người di cư. Trong sáng tác văn chương, bà theo đuổi các chủ đề về ký ức, di cư, gia đình và căn tính, với lối viết sắc sảo, giàu cảm xúc và đậm chất tự trào.

“Xứ sở vô danh” - Hành trình đi xuyên nỗi đau của Đoan Bùi- Ảnh 5.

Toàn cảnh buổi giao lưu ra mắt tác phẩm “Xứ sở vô danh” của nhà văn Đoan Bùi thu hút đông đảo độc giả tham dự

Bên cạnh văn học, Đoan Bùi còn là tác giả kịch bản truyện tranh, nghệ sĩ piano và người thực hiện các chương trình trình diễn kết hợp văn học với âm nhạc.

Thông qua “Xứ sở vô danh”, câu chuyện về mất mát không chỉ dừng lại ở nỗi đau của một cá nhân mà còn trở thành điểm gặp gỡ giữa những con người có trải nghiệm và nền văn hóa khác nhau. Tác phẩm góp phần cho thấy văn chương có thể giúp con người đối diện với ký ức, gìn giữ tình yêu thương và tìm thấy sự kết nối với gia đình, nguồn cội.

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