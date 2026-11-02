Valentin Vacherot vô địch Giải quần vợt Basel

Màn lội ngược dòng của Valentin Vacherot

Trong set đầu tiên chung kết tại Basel, Valentin Vacherot đã có khởi đầu không tốt và để thua Jiri Lehecka



Ở trận chung kết tại Basel (Thụy Sĩ), Valentin Vacherot đã có khởi đầu không tốt và để thua Jiri Lehecka 2-6 trong set đầu tiên.

Bước sang set thứ hai, đại diện của Monaco nhanh chóng lấy lại thế trận. Nhờ cải thiện khả năng giao bóng, anh thắng lại hai set tiếp theo với cùng tỷ số 6-3 để khép lại trận đấu.

Valentin Vacherot vượt qua Jiri Lehecka sau ba set đấu tại chung kết giải quần vợt trong nhà Basel

Cột mốc mới khi Valentin Vacherot vô địch tại Thụy Sĩ

Kết quả tại Giải quần vợt Basel mang về cho Vacherot danh hiệu ATP thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng lên ngôi vô địch tại Thượng Hải Masters 2025.

Thành tích này cũng giúp Vacherot trở thành tay vợt đầu tiên của Monaco đăng quang tại giải quần vợt trong nhà ở Basel.

Kết quả tại mang về cho Vacherot danh hiệu ATP thứ hai trong sự nghiệp

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/6RK_gr0Dkt4?si=_-_7_B7ezT66xT-e