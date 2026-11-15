Va chạm giữa mô tô và xe tải khiến 3 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 15/11, xe ô tô tải mang biển số 29E-784.74 do Nguyễn Đình Nguyên (sinh năm 1999, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi từ đường nhánh hướng Đông - Tây ra Quốc lộ 1 tại Km1301+950m (thuộc tổ dân phố Trường Xuân, xã Tuy An Bắc) để rẽ đi hướng Nam thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô mang biển kiểm soát 78F-648.13 đang lưu hành trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Trên xe mô tô lúc này có 3 người gồm: N.X.K (sinh năm 2011), T.T.T (sinh năm 2010) và N.Đ.P (sinh năm 2012, cùng trú tại thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk); hiện chưa xác định người điều khiển.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Tuy An Bắc. Tuy nhiên, N.Đ.P đã chết tại đây; N.X.K bị gãy chân phải; T.T.T hôn mê phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Hậu quả vụ tai nạn còn khiến 2 xe hư hỏng.

Lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vụ việc đang được các cơ quan liên quan phối hợp làm rõ, điều tra nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật.

An toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh là vấn đề đang được các địa phương và cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Dù vậy, hiện nay vẫn còn xảy ra một số vụ việc tai nạn giao thông đáng tiếc, để lại hậu quả đau lòng.

Theo Chỉ huy Công an xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), thời gian qua, địa phương đã thường xuyên, tích cực phối hợp với các trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trong học sinh. Các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông sáng nay trên địa bàn là học sinh ở địa phương khác. Công an xã cũng khuyến cáo người dân cần quản lý con em mình, tuyệt đối không giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ tuổi lái xe, chưa có bằng lái theo quy định; hạn chế cho con, em mình di chuyển trên đường sau 20 giờ; không được độ, chế, cải tạo... xe điện, xe gắn máy.

Nguồn: TTXVN