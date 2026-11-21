Mua bán điện trực tiếp mở rộng lựa chọn nguồn cung cho doanh nghiệp

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 47 là mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp, trong đó bổ sung nguồn điện sản xuất từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Qua đó, doanh nghiệp có thêm lựa chọn về nguồn cung, chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng năng lượng và đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Mỗi tháng, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn cần khoảng 56 triệu kWh điện. Với đặc thù sản xuất liên tục 24/7, chi phí và tính ổn định của nguồn điện có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, cơ chế mua bán điện trực tiếp từ các nhà máy điện LNG qua lưới điện kết nối riêng được kỳ vọng mang đến thêm phương án cung ứng điện.

Với đặc thù vận hành dây chuyền công nghiệp liên tục 24/7, nhu cầu sử dụng điện ổn định và chi phí hợp lý giữ vai trò then chốt đối với năng lực cạnh tranh của các tổ hợp sản xuất lớn như Hóa dầu Long Sơn

Song song với việc nâng cao hiệu quả sản xuất, Hóa dầu Long Sơn cũng đầu tư khoảng 100 triệu USD cho hạ tầng và công nghệ bảo vệ môi trường.

Ông Chakorn Kraivichien - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối sản xuất Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, cho biết doanh nghiệp đã triển khai dự án điện mặt trời áp mái và đang nghiên cứu cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia với các đối tác tiềm năng. Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp cận thêm nguồn điện sạch từ các dự án năng lượng tái tạo, góp phần tăng cường an ninh năng lượng và phát triển công nghiệp bền vững.

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát vận hành và kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực, góp phần giảm thất thoát và tối ưu hiệu quả sản xuất

Mua bán điện trực tiếp thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả

Không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung, cơ chế mua bán điện trực tiếp còn tạo thêm động lực để các chủ đầu tư khu công nghiệp phát triển giải pháp cung ứng và lưu trữ năng lượng, hướng đến mô hình sản xuất xanh.

Tại các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, đồng thời ứng dụng công nghệ để kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng và hạn chế thất thoát.

Quy trình đóng gói thành phẩm được tự động hóa hoàn toàn, đòi hỏi nguồn cung năng lượng chất lượng cao và liên tục để duy trì hiệu suất vận hành thiết bị

Ông Chen Der Shyr - Phó Xưởng trưởng Công ty Cheng Loong Bình Dương Paper, phường Tây Nam, TP. Hồ Chí Minh, cho biết doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trên toàn bộ nhà xưởng. Bên cạnh đó, công ty số hóa dữ liệu về điện, hơi nước và mức phát thải, giúp đội ngũ kỹ sư kịp thời phát hiện, xử lý những điểm thất thoát, tránh lãng phí nguồn lực.

Việc mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp, bổ sung nguồn điện khí LNG và kết nối lưới điện giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn nguồn cung ổn định, chủ động kế hoạch sản xuất

Theo ông Tạ Quốc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình - Phú Mỹ, chủ đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ngày càng lớn. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình hướng đến các tiêu chuẩn ESG và phát triển bền vững.

Chủ động nguồn điện sạch thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp tạo động lực để các doanh nghiệp hướng tới mô hình sản xuất xanh và đáp ứng tiêu chuẩn ESG của chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong bối cảnh giảm phát thải ngày càng trở thành yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu, chủ động nguồn điện và sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi năng lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh và phát triển bền vững.