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Thế giới

Ucraina: Không có vi phạm nào trong thời gian ngừng bắn ở Oleshky

VIỆT HÀ, ĐẠT NGUYỄN, MINH KHANG
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(HTV) - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ucraina tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, đã kết thúc vào tối 1/11 mà không bên nào ghi nhận vi phạm. Đây là khoảng thời gian tạm dừng giao tranh tại địa phương dài nhất kể từ khi xung đột Nga Ucraina diễn ra vào năm 2022.

Trên mạng xã hội Telegram, quan chức đại diện phía Ucraina Dmytro Lubinets cho biết cả hai bên đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong suốt thời gian ngừng bắn.

Theo phía Ucraina, trong thời gian ngừng bắn, họ đã sơ tán 167 người dân khỏi các khu vực nguy hiểm tại tỉnh Kherson, trong đó có 22 trẻ em và 21 người không thể đi lại được. Bộ Tổng tham mưu Ucraina nói thêm chiến dịch sơ tán được triển khai với sự phối hợp của chính quyền địa phương.

Ucraina: Không có vi phạm nào trong thời gian ngừng bắn ở Oleshky - Ảnh 1.

Đoàn xe buýt tham gia chiến dịch sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm tại Oleshky trong thời gian ngừng bắn

Đại diện phía Ucraina Lubinets cho biết ông đã cùng đại diện phía Yana Lantratova đang tìm kiếm khả năng tiếp tục triển khai các hoạt động nhân đạo tương tự. Hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tránh xa khu vực đang có xung đột.

Ucraina: Không có vi phạm nào trong thời gian ngừng bắn ở Oleshky - Ảnh 2.

Người dân, bao gồm cả người cao tuổi, cùng vật nuôi được hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mát-xcơ-va đánh giá tích cực quá trình triển khai hoạt động nhân đạo tại Oleshky, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan nhân quyền của hai nước.

Liên quan đến triển vọng đàm phán, trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 1/11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng nhận cuộc gọi từ Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky. Ông Ushakov cũng cho biết nhà lãnh đạo Ucraina được chào đón nếu đến Mát-xcơ-va để tiến hành hội đàm.

Ucraina: Không có vi phạm nào trong thời gian ngừng bắn ở Oleshky - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong việc đi lại di chuyển khỏi khu vực xung đột

Về khuôn khổ đàm phán nhằm giải quyết xung đột, ông Ushakov đề xuất các vòng đàm phán ban đầu nên được tổ chức theo hình thức ba bên, với sự tham gia của Nga, Ucraina và Mỹ. Đại diện các nước Châu Âu có thể tham gia vào tiến trình ở giai đoạn sau.

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Nga và Ucraina ấn định ngày kết thúc ngừng bắn tại Oleshky

Nga và Ucraina ấn định ngày kết thúc ngừng bắn tại Oleshky

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ucraina ở thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson, sẽ kéo dài đến 22g59 ngày 1/11 (giờ địa phương). Thông tin này được Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova công bố.

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