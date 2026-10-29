Nga: Các nước châu Âu không tham gia đàm phán về Ucraina

Dẫn lời Trợ lí Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yuri Ushakov, hãng thông tấn Interfax cho biết, hôm 27/10, cuộc điện đàm 90 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store không đề cập vấn đề đưa các nước châu Âu vào bàn đàm phán tại Abu Dhabi cùng với Mỹ và Ucraina.

Trợ lí Tổng thống Nga Yuri Ushakov khẳng định Tổng thống Vladimir Putin không đề cập việc đưa châu Âu vào bàn đàm phán ba bên (Nguồn: China Daily HK)

Tuy nhiên, phát biểu trước Hội đồng Bắc Âu tại Helsinki, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb lại đưa ra thông tin trái ngược khi khẳng định châu Âu sẽ tham gia tiến trình đối thoại trong tháng 11.

Trong khi đó, tại họp báo ở Hà Lan ngày 28/10, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky xác nhận vòng đàm phán ba bên giữa Ucraina, Mỹ, và Nga sẽ diễn ra tại Abu Dhabi từ ngày 6 đến ngày 10/11. Lãnh đạo Ucraina bày tỏ mong muốn các đối tác châu Âu hiện diện tại hội nghị, đồng thời kêu gọi duy trì đoàn kết để gia tăng sức ép ngoại giao đối với Mát-xcơ-va.

Song song với các diễn biến ngoại giao, chuyến công du Hà Lan của Tổng thống Zelensky còn mang lại những cam kết hỗ trợ tài chính và quân sự mới. Sau hội đàm tại La Haye ngày 28/10, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten thông báo sẽ cung cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu euro, tương đương 556 triệu USD, nhằm trang bị thiết bị bay không người lái và vật tư quốc phòng cho Ucraina trong mùa đông năm nay.

Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten tại họp báo (Nguồn: Al Jazeera)

Trước đó cùng ngày, chính phủ Hà Lan cũng phê duyệt gói hỗ trợ phi quân sự trị giá 1,2 tỉ euro kéo dài trong ba năm từ 2027 đến 2029, cùng 40 triệu euro đóng góp ngay trong năm nay cho Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ucraina. Nguồn ngân sách này dùng để sửa chữa khẩn cấp hạ tầng năng lượng, cung cấp máy móc công nghiệp, và khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư tái thiết Ucraina.

Cũng trong ngày 28/10, sau khi điện đàm với Tổng thống Ucraina, Thủ tướng Anh Andy Burnham công bố gói hỗ trợ bổ sung mới trị giá 10 tỉ bảng Anh, trong đó có 500 triệu bảng từ ngân sách Bộ Quốc phòng nhằm kịp thời bổ sung năng lực hệ thống phòng không Ucraina trước mùa đông.