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Thể thao

U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Sẵn sàng cho những trận cầu hấp dẫn

HOÀNG HƯƠNG, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày 27/10, LĐBĐVN công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ 10–14/11 tại Gia Lai.

Ngày 27/10, Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN). Giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 14/11/2026 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Sẵn sàng cho những trận cầu hấp dẫn - Ảnh 1.

Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN)

Gia Lai VTV Cup 2026 tạo cơ hội cọ xát quốc tế cho U23 Việt Nam

Tham dự buổi lễ có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Đài Truyền hình Việt Nam, LĐBĐVN, CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai cùng các thành viên Ban tổ chức, lãnh đạo các đơn vị và đại diện cơ quan thông tấn báo chí.

U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Sẵn sàng cho những trận cầu hấp dẫn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam

Giải đấu là cơ hội để U23 Việt Nam thi đấu cọ xát với các đối thủ quốc tế, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2028 và Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Đồng thời, đây cũng là dịp để ban huấn luyện rà soát, tuyển chọn nhân sự, hướng tới bổ sung những gương mặt phù hợp cho đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Với sự góp mặt của các đội tuyển đến từ Đông Nam Á và châu Á, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn, đồng thời tạo điều kiện để các đội tăng cường giao lưu và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Kết hợp thể thao với quảng bá du lịch Gia Lai

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 còn là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".

U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Sẵn sàng cho những trận cầu hấp dẫn - Ảnh 3.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 còn là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia

Thông qua sự kiện thể thao quốc tế, hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai cùng tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương sẽ được quảng bá rộng rãi hơn đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Trong 20 năm qua, sân vận động Pleiku đã trở thành địa điểm quen thuộc, có khả năng tổ chức các hoạt động thể thao quy mô lớn. Việc tổ chức giải đấu phù hợp với định hướng phát triển thể thao gắn với quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy kinh tế – xã hội và tăng cường giao lưu quốc tế.

Lịch thi đấu và cơ cấu giải thưởng

Giải đấu do LĐBĐVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai tổ chức. Trong gần 6 tháng chuẩn bị, Ban tổ chức đã phối hợp mời ba đội tuyển khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đáng chú ý, U23 Qatar là lứa kế cận của đội tuyển từng hai lần tham dự World Cup.

U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Sẵn sàng cho những trận cầu hấp dẫn - Ảnh 4.

Thể thức thi đấu, bốn đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc

Theo thể thức thi đấu, bốn đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10/11, U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14/11.

Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên hệ sinh thái FPT Play cùng các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Sẵn sàng cho những trận cầu hấp dẫn - Ảnh 5.

Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên hệ sinh thái FPT Play cùng các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng. Ngoài ra, giải còn có các danh hiệu cá nhân và tập thể gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

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