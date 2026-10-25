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Thể thao

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) giao quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Quyết định được thông qua tại cuộc họp Ban Thi đấu AFF ngày 23/10 tại Tokyo (Nhật Bản), ghi nhận uy tín và năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế của bóng đá Việt Nam.

AFF tín nhiệm Việt Nam đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2027

Mới đây, Ban Thi đấu AFF tổ chức cuộc họp lần thứ 16 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) kiêm Trưởng Ban Thi đấu AFF. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên của Ban. Đáng chú ý, cuộc họp thống nhất giao Việt Nam quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sân chơi này kể từ khi giải được AFF triển khai.

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027- Ảnh 1.

Các đại biểu tập trung thảo luận công tác tổ chức, điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành và định hướng tổ chức các giải đấu trong những năm tới (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027, sau khi vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc vào tháng 6 cùng năm. Việc đăng cai tạo điều kiện để U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu quốc tế, rà soát lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng đến các mục tiêu tại đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam phát triển bóng đá trẻ, nâng cao năng lực tổ chức

Trong những năm gần đây, U23 Việt Nam tạo dấu ấn tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á với ba lần liên tiếp giành chức vô địch trên sân khách. 

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027- Ảnh 2.
Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027- Ảnh 3.
Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027- Ảnh 4.

Thành tích này góp phần khẳng định sự tiến bộ và tính ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Theo LĐBĐVN, việc được AFF tín nhiệm giao quyền đăng cai thể hiện sự ghi nhận đối với kinh nghiệm tổ chức, điều hành các giải đấu và trận đấu quốc tế của Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho khả năng đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ thi đấu và tổ chức giải.

Bên cạnh việc phát huy năng lực tổ chức sự kiện bóng đá quốc tế, giải đấu còn tạo cơ hội để các đội tuyển U23 trong khu vực cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, Việt Nam kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Nguồn tin: VFF

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