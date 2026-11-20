Faris Bushaqraa và Loan Merrifield tranh vị trí dẫn đầu trong danh hiệu "Chiếc giày vàng"

Faris Bushaqraa hiện là một trong những gương mặt nổi bật của giải đấu sau khi lập cú đúp trong trận U17 Saudi Arabia thua U17 Uruguay 2-3. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của tiền đạo này đều được ghi trên chấm phạt đền, lần lượt ở phút 38 và 58.

Faris Bushaqraa và Loan Merrifield đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại FIFA U17 World Cup 2026 với hai pha lập công (Ảnh: FIFA)

Song Loan Merrifield của U17 Pháp cũng có hai pha lập công. Tiền đạo này ghi cả hai bàn thắng trong hiệp một, góp phần giúp đội nhà đánh bại U17 Haiti với tỷ số 3-1.

Nhiều gươn mặt tiềm năng cho danh hiệu "Chiếc giày vàng"

Theo sau hai cầu thủ dẫn đầu, cuộc đua ghi bàn còn có sự góp mặt của nhiều cái tên cùng sở hữu pha lập công. Trong đó có Khenzane và Kim Jiwoo, bên cạnh Macenat Prophete (Haiti), Noha Tiehi (Pháp), Pablo Barreiro (Uruguay), Kim Jiho (Hàn Quốc) và Jhon Guerrero (Ecuador).

Ở thống kê kiến tạo, các cầu thủ Pháp là Aly Traore và Seydou Konate đều đã có một đường chuyền thành bàn. Holger Quintero của Ecuador cũng góp mặt trong nhóm này.

Danh hiệu Chiếc giày vàng adidas là mục tiêu cạnh tranh của các chân sút trẻ tại FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Những đóng góp về mặt kiến tạo có thể trở thành yếu tố quan trọng nếu các cầu thủ kết thúc giải đấu với số bàn thắng ngang nhau.

Nếu có từ hai cầu thủ trở lên bằng số bàn thắng, số pha kiến tạo sẽ được sử dụng để phân định thứ hạng, trường hợp vẫn cân bằng, cầu thủ thi đấu ít phút hơn sẽ được xếp trên.

Cesc Fabregas từng giành được danh hiệu "Chiếc giày vàng" adidas (Ảnh: Elle Man)

Cesc Fabregas (Tây Ban Nha), Carlos Vela (Mexico) và Victor Osimhen (Nigeria) đều từng giành danh hiệu Chiếc giày vàng ở giải đấu này trước khi tạo dựng sự nghiệp đáng chú ý tại bóng đá chuyên nghiệp.

Tại kỳ giải năm 2025, Johannes Moser của Áo giành danh hiệu với tám bàn thắng. Vì vậy, cuộc đua năm nay không chỉ là cơ hội để các tài năng trẻ khẳng định khả năng săn bàn, mà còn có thể trở thành dấu mốc đầu tiên trên hành trình phát triển sự nghiệp của họ.

Nguồn tin: FIFA