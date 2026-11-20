U17 Italy và U17 Senegal bắt đầu hành trình chinh phục

Sau ngày khai màn với nhiều kết quả đáng chú ý, FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tiếp tục bước vào lượt trận thứ hai với tám cuộc đối đầu thuộc các bảng E, F, G và H.

U17 Italy, nhà vô địch U17 châu Âu, khởi đầu hành trình chinh phục chức vô địch thế giới bằng cuộc đối đầu U17 Jamaica (Ảnh: FIFA)

Tâm điểm của ngày thi đấu là màn ra quân của những nhà vô địch châu lục, cùng sự xuất hiện của U17 Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết giải đấu.

Tại bảng E, U17 Italy khởi đầu chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán U17 Jamaica. Với tư cách nhà vô địch U17 châu Âu, đại diện đến từ châu Âu được kỳ vọng thể hiện sức mạnh và khẳng định vị thế ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Jahmarie Nolan được kỳ vọng là nhân tố tạo đột biến trên hàng công U17 Jamaica trong cuộc đối đầu với nhà vô địch U17 châu Âu - U17 Italy (Ảnh: FIFA)

Tuy nhiên, Jamaica không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi sở hữu tiền đạo Jahmarie Nolan - cầu thủ đã có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Chân sút này từng khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất tại Qatar, hứa hẹn tạo ra thử thách cho hàng phòng ngự Italy.

Cầu thủ chạy cánh Hubert Yao là một trong những nhân tố được kỳ vọng tạo đột biến trong lối chơi tấn công của U17 Bờ Biển Ngà tại FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Ở trận đấu còn lại của bảng E, U17 Bờ Biển Ngà đối đầu U17 Uzbekistan. Đại diện châu Phi sở hữu cầu thủ chạy cánh Hubert Yao, nhân tố được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt nhờ tốc độ và khả năng tấn công.

Trong khi đó, Uzbekistan cũng cho thấy năng lực cạnh tranh khi từng lọt vào bán kết Giải vô địch U17 châu Á.

U17 Senegal mang theo kỳ vọng của bóng đá châu Phi sau khi đăng quang tại Giải vô địch U17 châu Phi (Ảnh: FIFA)

Tại bảng F, nhà vô địch U17 châu Phi Senegal sẽ có trận ra quân trước U17 Croatia. HLV Lamine Sane khẳng định đội bóng hướng đến mục tiêu thi đấu xứng đáng với vị thế của nhà vô địch châu lục.

Dù vậy, Senegal cần đặc biệt chú ý đến tiền đạo Jakov Dedic bên phía Croatia, người từng giành danh hiệu Vua phá lưới Giải vô địch U17 châu Âu.

U17 Cuba và U17 Tajikistan chạm trán tại bảng F, hướng đến mục tiêu giành lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Cặp đấu còn lại của bảng F là cuộc so tài giữa U17 Cuba và U17 Tajikistan. HLV Sandro Sevillano tin tưởng các học trò đủ khả năng cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, Tajikistan cũng sở hữu những nhân tố đáng chú ý, trong đó có hậu vệ Furkon Rakhimzoda - cầu thủ từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

U17 Việt Nam đối đầu thử thách mang tên Bỉ

Một trong những trận đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất là màn ra quân của U17 Việt Nam tại bảng G. Đối thủ của thầy trò ban huấn luyện là U17 Bỉ, đội bóng vừa giành ngôi á quân Giải vô địch U17 châu Âu sau khi để thua Italy trong trận chung kết.

U17 Việt Nam hướng đến trận ra quân lịch sử tại FIFA U17 World Cup 2026, đối đầu U17 Bỉ ở bảng G (Ảnh: FIFA)

Đây là thử thách không nhỏ đối với đại diện Đông Nam Á trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup. Phía bên kia chiến tuyến, HLV Sven Vermant đặt mục tiêu tiếp tục phát huy những dấu ấn tích cực mà các học trò đã thể hiện tại đấu trường châu Âu.

U17 Mali đối đầu U17 New Zealand tại bảng G, trong cuộc cạnh tranh hướng đến tấm vé vào vòng knock-out FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Ở trận đấu còn lại, U17 Mali sẽ chạm trán U17 New Zealand. Mali là đội bóng có bề dày thành tích tại sân chơi U17 thế giới với ngôi á quân, hạng ba và hạng tư. Với truyền thống đó, đại diện châu Phi được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Trong khi đó, New Zealand hướng đến mục tiêu vượt qua vòng 16 đội lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải. Cuộc đối đầu với Mali vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng tiến sâu của đội bóng châu Đại Dương.

Tây Ban Nha và Morocco hướng đến màn ra mắt ấn tượng

Tại bảng H, U17 Tây Ban Nha là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Đội bóng xứ sở bò tót được đánh giá là ứng viên cạnh tranh chức vô địch, trong khi HLV David Cubillo cũng không giấu tham vọng đưa các học trò lên ngôi tại giải đấu năm nay.

U17 Morocco kỳ vọng tạo dấu ấn tại bảng H với những nhân tố tấn công giàu tiềm năng (Ảnh: FIFA)

Đối thủ đầu tiên của Tây Ban Nha là U17 Trung Quốc - đội bóng từng tiến đến trận chung kết Giải vô địch U17 châu Á trước khi thất bại trước Nhật Bản. Với những gì đã thể hiện ở đấu trường châu lục, đại diện châu Á được kỳ vọng sẽ mang đến màn cạnh tranh đáng chú ý.

Ở trận đấu còn lại, U17 Morocco sẽ đối đầu U17 Fiji. Morocco từng giành vị trí thứ tư tại Giải vô địch U17 châu Phi và sở hữu tiền đạo Ziyad Baha, một trong những nhân tố tấn công đáng chú ý của đội bóng.

Các đội tuyển trẻ bước vào tranh tài tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026, giải đấu quy tụ những tài năng bóng đá triển vọng trên toàn thế giới (Ảnh: FIFA)

Trong khi đó, Fiji đặt kỳ vọng vào tiền vệ Maikah Dau để tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với sự góp mặt của nhiều nhà vô địch châu lục và những đội bóng giàu tiềm năng, lượt trận thứ hai hứa hẹn mang đến những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Đặc biệt, trận ra quân của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ sẽ là dấu mốc đáng nhớ, mở ra hành trình lần đầu tiên của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 World Cup.

Nguồn tin: FIFA