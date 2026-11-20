Brazil hướng đến khởi đầu thuận lợi tại U17 World Cup 2026

Tâm điểm tại bảng I là sự xuất hiện của U17 Brazil - đội tuyển từng bốn lần vô địch giải đấu và đang hướng đến mục tiêu giành lại danh hiệu gần nhất họ đăng quang vào năm 2019.

U17 Brazil chuẩn bị bước vào trận ra quân gặp U17 Ireland, hướng đến mục tiêu giành chức vô địch thế giới lần thứ năm trong lịch sử (Ảnh: FIFA)

Đối thủ trong trận ra quân của đại diện Nam Mỹ là U17 Ireland, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV John Cotter.

U17 Tanzania đối đầu U17 Costa Rica trong trận ra quân tại bảng I, đánh dấu lần đầu tiên đại diện châu Phi góp mặt ở FIFA U17 World Cup (Ảnh: FIFA)

Ở trận đấu còn lại, U17 Tanzania đối đầu U17 Costa Rica. Đáng chú ý, Tanzania còn sở hữu tiền đạo 14 tuổi Dismas Athanasi, chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới giải U17 châu Phi. Trong khi đó, Akenai Samuels là cái tên đáng chú ý bên phía Costa Rica.

Nhật Bản chạm trán Colombia, Mexico bắt đầu hành trình tại U17 World Cup 2026

Tại bảng L, cuộc so tài giữa U17 Nhật Bản và U17 Colombia được đánh giá là trận đấu đáng chờ đợi nhất. Hai đội lần lượt là đương kim vô địch U17 châu Á và Nam Mỹ.

U17 Colombia bước vào FIFA U17 World Cup 2026 với sự tự tin sau chức vô địch Nam Mỹ, trong đó đội bóng từng đánh bại Brazil và Argentina ở vòng bán kết và chung kết (Ảnh: FIFA)

Tiền vệ Maki Kitahara được kỳ vọng dẫn dắt lối chơi của Nhật Bản, trong khi Colombia bước vào giải với sự tự tin sau chiến dịch vô địch Nam Mỹ đầy thuyết phục.

U17 Serbia lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup, hướng đến dấu mốc đáng nhớ trong trận ra quân gặp U17 Honduras (Ảnh: FIFA)

Cũng trong ngày thi đấu này, U17 Mexico - đội bóng từng hai lần lên ngôi tại giải - sẽ có trận mở màn bảng K gặp U17 Romania, đội lần đầu tham dự sân chơi thế giới.

Bên cạnh đó, U17 Cameroon đối đầu U17 Venezuela trong cuộc cạnh tranh giữa hai đại diện châu Phi và Nam Mỹ.

U17 Montenegro đối đầu U17 Cộng hòa Dominica ở lượt trận mở màn bảng J, trong cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển lần đầu dự FIFA U17 World Cup (Ảnh: FIFA)

Ở bảng J, hai đội tuyển lần đầu góp mặt là U17 Cộng hòa Dominica và U17 Montenegro sẽ chạm trán nhau. Cộng hòa Dominica thay thế Mỹ sau khi Liên đoàn Bóng đá Mỹ rút đội khỏi giải.

U17 Algeria trở lại sân chơi U17 World Cup sau 17 năm, với trận mở màn bảng J gặp U17 Chile (Ảnh: FIFA)

Trận còn lại là màn so tài giữa U17 Chile và U17 Algeria, đội tuyển trở lại FIFA U17 World Cup sau 17 năm vắng bóng.

Lượt trận thứ ba hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý với sự xuất hiện các ứng viên giàu truyền thống, bên cạnh những đội tuyển lần đầu góp mặt đang tìm kiếm dấu ấn tại đấu trường thế giới.

Nguồn tin: FIFA