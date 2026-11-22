Không gian đọc miễn phí, khơi dậy niềm yêu thích sách

Tại thôn Đại Lan, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, Thư viện Hoa Trạng Nguyên do cô giáo Đặng Thị Mão sáng lập đang trở thành điểm đến đọc sách quen thuộc của nhiều học sinh và người dân địa phương.

Thư viện có diện tích hơn 200 m², với gần 10.000 đầu sách và mở cửa miễn phí. Thư viện tạo điều kiện để bạn đọc tiếp cận tri thức, khám phá những lĩnh vực mới và từng bước hình thành thói quen đọc sách.

Học sinh cùng đọc sách, trao đổi và chia sẻ kiến thức tại Thư viện Hoa Trạng Nguyên

Không chỉ phục vụ nhu cầu đọc và mượn sách, thư viện còn tổ chức chương trình “Giờ đọc hạnh phúc” vào tối thứ Bảy hằng tuần. Tại đây, học sinh được tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống và thực hành phương pháp đọc hiệu quả.

Chương trình “Giờ đọc hạnh phúc” góp phần khơi dậy niềm yêu thích sách và hình thành thói quen tự học cho học sinh

Theo bà Đặng Thị Mão - Giáo viên Trường THCS Cao Bá Quát, việc đọc sách cần gắn với giáo dục nhân cách và khả năng tự học. Bên cạnh việc hướng dẫn học sinh biết ơn cha mẹ, thầy cô và quan tâm đến gia đình, bà Mão đặc biệt chú trọng xây dựng thói quen không sử dụng điện thoại trong thời gian tham gia hoạt động tại thư viện.

“Tôi rất vui khi các con thực hiện đúng nền nếp, không sử dụng điện thoại mà tập trung đọc sách. Phương pháp đọc quan trọng nhất tôi hướng dẫn các con là đọc và đúc kết nội dung bằng sơ đồ tư duy”, cô Mão chia sẻ.

Phương pháp đọc kết hợp sơ đồ tư duy giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức từ sách mà còn biết cách ghi nhớ, sắp xếp và hệ thống hóa thông tin, qua đó từng bước rèn luyện khả năng tư duy độc lập.

Từ trang sách đến kỹ năng sống và sự gắn kết gia đình

Điểm đáng chú ý tại Thư viện Hoa Trạng Nguyên là cách kết hợp giữa việc đọc và những trải nghiệm thực tế. Kiến thức từ sách được mở rộng thông qua các hoạt động tìm hiểu lịch sử, tham quan di tích và thực hành kỹ năng sống, giúp học sinh liên hệ những điều đã học với cuộc sống hằng ngày.

Em Trần Cử Doanh - Học sinh Trường Tiểu học & THCS Nam Phù, Xã Nam Phù, TP. Hà Nội chia sẻ: “Em đã học được nhiều kỹ năng sống như nấu ăn, biết yêu thương và quan tâm đến bố mẹ. Thỉnh thoảng, cô Mão còn đưa chúng em đi tham quan các khu di tích, giúp em hiểu thêm về lịch sử Việt Nam”.

Bên cạnh việc bổ sung kiến thức, thói quen đọc sách còn mang đến những thay đổi tích cực trong quá trình học tập. Em Nguyễn Trần Bảo Ngọc - Học sinh Trường THCS Vạn Phúc, Xã Nam Phù, TP. Hà Nội cho biết, thói quen đọc sách giúp em mở rộng vốn từ và phát huy khả năng sáng tạo.

Những cuốn sách tại Thư viện Hoa Trạng Nguyên giúp học sinh mở rộng kiến thức, phát triển tư duy và nuôi dưỡng tinh thần khám phá

Những chuyển biến ấy không chỉ thể hiện trong môi trường học đường mà còn được phụ huynh ghi nhận từ sinh hoạt hằng ngày của con em mình.

Chị Phạm Quỳnh Chi - Xã Nam Phù, chia sẻ: “Từ khi tham gia các hoạt động tại thư viện, tôi thấy con có rất nhiều sự thay đổi tích cực như tự chủ động đọc sách, có vốn từ vựng tốt và có sự kết nối với bố mẹ hơn, đặt ra nhiều câu hỏi để bố mẹ phải cùng suy nghĩ để trả lời với con”.

Từ những câu hỏi được khơi gợi qua trang sách, trẻ có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ suy nghĩ với cha mẹ. Đồng thời, sự chủ động tìm hiểu kiến thức cũng góp phần hình thành tinh thần tự học, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều.

Thư viện Hoa Trạng Nguyên đang cho thấy giá trị của mô hình đọc sách cộng đồng khi kết hợp tri thức với trải nghiệm thực tế. Ngoài việc mở rộng cơ hội tiếp cận sách miễn phí, thư viện còn góp phần nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, kỹ năng sống và sự gắn kết gia đình, tạo nền tảng để văn hóa đọc được duy trì từ những thói quen hằng ngày.