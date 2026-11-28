Trường Sơn Rally 2026 có hai nội dung thi đấu chính

Trường Sơn Rally 2026 có hai nội dung thi đấu chính gồm ô-tô địa hình SUV, bán tải hai cầu và mô-tô Adventure. Điểm đặc biệt của Rally Sprint là các tay đua phải chinh phục cung đường địa hình tự nhiên. Nội dung đòi hỏi kỹ năng điều khiển phương tiện, khả năng định hướng và sức bền.

Riêng nội dung ô-tô có 9 chặng đua tính giờ. Tổng cự ly gần 60km trong hai ngày thi đấu chính thức. Các phương tiện và vận động viên tham dự phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, trang bị bảo hộ và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Phan Triệu Dũng Tâm cho biết, Ban tổ chức đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu

Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn giải đua - ông Phan Triệu Dũng Tâm - cho biết, Ban tổ chức đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Các đội quốc tế và Việt Nam đều được đảm bảo điều kiện thi đấu an toàn. Qua đó, vận động viên có thể tận hưởng đam mê với bộ môn thể thao tốc độ.

Với sự tham gia của các tay đua trong nước và quốc tế, Trường Sơn Rally 2026 được kỳ vọng mang đến sân chơi đua xe địa hình chuyên nghiệp. Giải đấu đồng thời tạo tiền đề để Việt Nam phát triển và hội nhập sâu hơn với bộ môn thể thao tốc độ trên đấu trường quốc tế.