Khách mời hết mình với loạt thử thách khó đỡ | Tập 25 Song Tài Thách Đấu 2

Thử thách phản xạ và sự khéo léo

Tập 25 Song Tài Thách Đấu 2 mở màn với vòng thi Thử Tài Thách Trí. Các khách mời lần lượt bắt cặp, quay lưng về phía nhau và tìm cách giành món đồ đặt ở giữa. Những pha tranh giành quyết liệt cùng tình huống mất thăng bằng bất ngờ mang đến nhiều tiếng cười.

4 khách mời hào hứng tranh tài trong thử thách giành món đồ ở vòng Thử Tài Thách Trí

Với 3 điểm, Trương Phương dẫn đầu và giành quyền chọn đồng đội và quyết định kết hợp cùng Huỳnh Nhu. Đội còn lại gồm Duy Hakoota và Thu Cúc.

Trương Phương - Huỳnh Nhu tạo cách biệt ở vòng quyết định

Ở vòng Song Tài Thách Đấu, hai đội bước vào loạt câu hỏi âm nhạc với mức điểm từ 5 đến 40. Thử thách đòi hỏi người chơi phải kết hợp sức mạnh, khả năng ghi nhớ bài hát và nhận diện giai điệu.

Trong chặng quyết định, Trương Phương thể hiện sự linh hoạt trong thử thách đu dây, còn Huỳnh Nhu tự tin xử lý các câu hỏi âm nhạc.

Sự phối hợp của cả hai giúp đội tích lũy điểm số và tạo cách biệt với đối thủ

Kết thúc chương trình, Trương Phương - Huỳnh Nhu đạt 130 điểm, giành chiến thắng chung cuộc cùng giải thưởng 7 triệu đồng. Đội Duy Hakoota - Thu Cúc về nhì với 65 điểm và nhận giải thưởng 5 triệu đồng.

Cả hai đội nhận được phần thưởng sau những phần thi hết mình

Với sự dẫn dắt duyên dáng của hai MC cùng tinh thần lăn xả, hết mình của các khách mời, tập 25 Song Tài Thách Đấu 2 tiếp tục mang đến những màn tranh tài hài hước và không khí giải trí vui nhộn cho khán giả HTV7.

Song Tài Thách Đấu 2 phát sóng lúc 20 giờ thứ Ba hàng hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.