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Song tài thách đấu 2 - Tập 24

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THÙY DƯƠNG

(HTV) - Tập 24 Song tài thách đấu 2 mang đến nhiều tình huống hài hước với Choi Jong Rak, Trương Thịnh, Phạm Hy và Thiện Nhân. Sau ba vòng thi về trí tuệ, thể lực và âm nhạc, đội Choi Jong Rak – Thiện Nhân giành chiến thắng với 95 điểm, nhận thưởng 7 triệu đồng.

Những thử thách mở màn đầy tiếng cười

Ở vòng đầu tiên mang tên “Thử tài thách trí”, các khách mời phải sắp xếp ly theo mẫu. Tưởng chừng đơn giản, thử thách nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi các người chơi liên tục cuống quýt, xáo trộn vị trí ly và tranh giành đạo cụ. Những màn phối hợp chưa ăn ý tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

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4 khách mời trong thử thách sắp xếp ly theo mẫu

Sau phần thi, Choi Jong Rak và Thiện Nhân giành chiến thắng, trở thành đồng đội. Trong khi đó, Trương Thịnh kết hợp cùng Phạm Hy, tạo nên hai đội với màu sắc khác biệt trước những thử thách tiếp theo.

Lăn xả hết mình trong thử thách gắp bóng

Vòng hai “Tranh tài đấu sức” mang đến màn so tài đòi hỏi cả thể lực lẫn sự khéo léo. Các người chơi phải thực hiện động tác hít đất, đồng thời dùng miệng gắp bóng trong thau bột. Thử thách khiến các khách mời không ngại lấm lem để hoàn thành nhiệm vụ.

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Các khách mời lăn xả trong vòng thi gắp bóng bằng miệng giữa thau bột

Choi Jong Rak và Thiện Nhân thể hiện sự quyết tâm khi liên tục thực hiện thử thách, đưa số bóng gắp được lên 38 quả. Ở phía đối diện, Trương Thịnh và Phạm Hy tìm cách thổi bột để hỗ trợ việc tìm bóng nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn. Những biểu cảm cùng nỗ lực của cả hai đội tạo nên một trong những phần chơi hài hước nhất tập.

Rượt đuổi điểm số ở vòng thi âm nhạc

Bước vào vòng cuối “Song tài thách đấu”, hai đội tiếp tục cạnh tranh qua thử thách đu dây đoán nhạc. Vòng chơi kết hợp kiến thức âm nhạc, khả năng phản xạ và thể lực, khiến cuộc đua điểm số thêm gay cấn.

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Trương Thịnh và Phạm Hy tranh tài trong thử thách đu dây đoán nhạc

Trương Thịnh và Phạm Hy phát huy vốn hiểu biết về âm nhạc Việt Nam, nỗ lực bứt phá qua từng câu hỏi. Tuy nhiên, Choi Jong Rak và Thiện Nhân vẫn duy trì được sự bền bỉ và nhạy bén, qua đó tạo nên màn lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc.

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Đội Choi Jong Rak – Thiện Nhân giành chiến thắng chung cuộc với 95 điểm

Kết thúc chương trình, đội Choi Jong Rak – Thiện Nhân đạt 95 điểm, nhận phần thưởng 7 triệu đồng. Đội Trương Thịnh – Phạm Hy về nhì với 85 điểm và nhận 5 triệu đồng. Với sự tương tác duyên dáng giữa hai MC cùng tinh thần lăn xả của các khách mời, tập 24 Song tài thách đấu 2 tiếp tục mang đến không khí giải trí vui nhộn cho khán giả HTV7.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/XG5oAlhGy0I?si=02PxyeBQkksCIIu3

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